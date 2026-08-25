Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga nhận nhiệm vụ đặc biệt

Ban Chấp hành Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA) đã ban hành Nghị quyết bầu Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Quyền Chủ tịch VPBA, giữ chức Chủ tịch Hội.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh và tham gia các tổ chức doanh nghiệp, bà Nga được trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô, danh hiệu Nữ Doanh nhân tiêu biểu và Bông hồng Vàng. Bà cũng từng được Forbes đưa vào danh sách 50 phụ nữ quyền lực nhất châu Á.



Bên cạnh vai trò tại BRG, bà Nga có nhiều năm gắn bó với Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA) với 2 nhiệm kỳ làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội.



Trước khi trở thành một trong những nữ doanh nhân nổi bật trong lĩnh vực bất động sản - dịch vụ, bà Nga có thời gian dài làm việc trong ngành thương mại và xuất nhập khẩu. Giai đoạn 1979 đến tháng 8/1992, bà phụ trách hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Bông vải sợi may mặc Hà Nội. Sau đó, từ tháng 9/1992 đến tháng 6/1994, bà chuyển sang đảm nhiệm công việc tương tự tại Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp.



Từ tháng 7/1994 đến năm 1998, bà giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Sản xuất hàng xuất khẩu Hà Nội. Trong hai năm tiếp theo, bà là Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Sản xuất hàng xuất khẩu Ngân Anh.



Một dấu mốc khác trong sự nghiệp của bà Nga là lĩnh vực golf và nghỉ dưỡng. Từ tháng 1/2001, bà giữ chức Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thung Lũng Vua, doanh nghiệp gắn với hoạt động kinh doanh sân golf.



Song song với đó, bà Nga từng có nhiều năm tham gia lĩnh vực ngân hàng. Giai đoạn 1998 đến tháng 9/2001, bà lần lượt đảm nhiệm các vị trí Ủy viên HĐQT, Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Châu Á - Thái Bình Dương.



Từ năm 2002 đến tháng 4/2008, bà tiếp tục tham gia quản trị tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), từng giữ chức Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT rồi Chủ tịch HĐQT. Trong khoảng tháng 3/2007 đến tháng 4/2008, bà đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).



Từ tháng 4/2008, bà Nga đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT SeABank. Bên cạnh hoạt động tại doanh nghiệp, bà còn tham gia nhiều tổ chức và diễn đàn kinh tế như Ban Chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC), Hội đồng Doanh nghiệp nữ Việt Nam - VCCI, Hiệp hội Doanh nhân Nữ Việt Nam, Hội Việt - Mỹ và Hội Quy hoạch Việt Nam.



Những năm sau đó, bà tiếp tục xuất hiện trong bộ máy quản trị của một số doanh nghiệp lớn. Từ tháng 2/2017, bà là Thành viên HĐQT Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM). Bà cũng từng giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội đến tháng 12/2023, đồng thời đảm nhiệm vai trò Thành viên HĐQT VEAM đến tháng 4/2024.



Hiện Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) hợp tác đầu tư Khu đô thị thông minh BRG (hay Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội) có tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ USD. ﻿

Tập đoàn BRG cũng là 1 trong 4 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam﻿ với hơn 13.000 tỷ đồng năm 2025.