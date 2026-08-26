Startup thịt trâu gác bếp Huho lên Shark Tank từng tham vọng vươn tầm thế giới: Dừng bán hàng?

Theo quan sát, trong năm 2025, Tiktoker Huyền Huho đã gỡ giỏ hàng ﻿TikTok Shop. Hiện tại sản phẩm cũng không còn trên Shopee, website huho.vn không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Năm 2024, Tiktoker Huyền Huho xuất hiện trên Shark Tank Việt Nam mùa 6 tập 16.

Hai nhà sáng lập Hoàng Chung Học và Nguyễn Thị Ngọc Huyền lên gọi đầu tư 12 tỷ đồng cho 8% cổ phần cho doanh nghiệp bán thịt trâu gác bếp Huho.

Startup cho biết " Đến hết tháng 10/2023, Huho đã đạt doanh số 70 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận ròng sau thuế 16,9%. Ước tính hết năm 2023 sẽ thu về 150 tỷ đồng, và vẫn giữ được tỷ suất lợi nhuận ròng 20%. Năm 2024, thương hiệu dự kiến sẽ tăng trưởng 53%, đạt doanh số 230 tỷ. Từ năm 2024 đến 2028, mức tăng trưởng mỗi năm sẽ là 30%, đạt doanh thu 657 tỷ vào năm 2028 ".

Nhà sáng lập Hoàng Chung Học cho biết startup nuôi tham vọng đưa sản phẩm ra toàn cầu, nhưng mới chỉ có kinh nghiệm bán hàng online nên muốn có Shark đồng hành, "chứ thực sự công ty không thiếu vốn". Kế hoạch phát triển từ năm 2024 của Huho là sẽ đi vào hệ thống phân phối.

Anh cũng tiết lộ, startup từng tiến hành một chiến dịch nhằm truyền đi thông điệp: "Thịt trâu Huho đắt nhất TikTok".

Với mức giá bị so sánh là đắt hơn so với các đối thủ, Huho quyết định thuê đội ngũ KOL để truyền thông cho toàn bộ cộng đồng TikTok rằng sản phẩm của họ là đắt nhất, từ đấy tạo ra làn sóng quay lại ủng hộ bởi lòng tin vào chất lượng sản phẩm.

Một chiến dịch khác là "thịt trâu Huho vươn tầm thế giới". Startup đã thuê dàn KOL người nước ngoài tại Việt Nam review sản phẩm, sau đó để mẫu chụp ảnh với sản phẩm tại các địa danh nổi tiếng toàn cầu ở Anh, Pháp, Mỹ…

Huyền Huho còn chỉ ra một điểm khác biệt nữa của họ là thẻ bảo hành sản phẩm.

" Trên thị trường hiện tại, với mặt hàng thực phẩm thì chưa bên nào có thể bảo hành cho khách hàng, nhưng bên em đã cực đoan hóa bằng cách đưa thẻ bảo hành. Tức là trong trường hợp khách ăn cảm thấy không hợp khẩu vị cũng được quay đầu hàng ", cô cho biết.

Huyền Huho là một trong TikToker nổi tiếng. Cô sở hữu 2 kênh tiktok trong đó kênh Huyền Huho Daily sở hữu 1,1 triệu lượt theo dõi và kênh tiktok Huyền Huho hơn 382k lượt theo dõi. Trang facebook Huyền Huho hiện tại có 284k lượt theo dõi.

Bắt đầu từ những video hướng dẫn làm các món đặc sản Tây Bắc như lạp xưởng, thịt trâu gác bếp, bò khô… và chia sẻ về cuộc sống tại SaPa, Huyền Huho chính thức bán hàng từ tháng 5/2022, thông qua livestream trên TikTok và các sàn thương mại điện tử (TMĐT) khác.

Tuy nhiên, hiện tại trên các nội dung cô chia sẻ không còn thấy xuất hiện thông tin về các sản phẩm như thịt trâu gác bếp.﻿