Công bố Top 10 doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực hàng không - logistics đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Vietjet Air, Gemadept dẫn đầu

Theo dữ liệu VNTAX 2026, 10 doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực hàng không - logistics có số thực nộp ngân sách lớn nhất trong niên độ tài chính năm 2025 đã đóng góp tổng cộng hơn 4.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 53% so với năm trước.

Đáng chú ý, cả 10 doanh nghiệp trong danh sách đều ghi nhận số thực nộp ngân sách tăng so với năm 2024. Trong đó, Vietjet Air tiếp tục dẫn đầu với 1.800 tỷ đồng, tăng 57%, đồng thời đóng góp gần 45% tổng số thực nộp của cả Top 10.

Xếp thứ hai là Gemadept với 564 tỷ đồng, tăng 27%. Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đứng thứ ba với 360 tỷ đồng, tăng khoảng 40%.

Ba doanh nghiệp đứng đầu đóng góp tổng cộng hơn 2.700 tỷ đồng, tương đương gần 68% số thực nộp ngân sách của cả danh sách.

Nhóm hàng không đóng góp gần 2.600 tỷ đồng

Trong Top 10, có 5 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không và các dịch vụ liên quan, gồm Vietjet Air, Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC), Logistics Hàng không(ALS), Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) và Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS).

Tổng số thực nộp ngân sách của nhóm này trong năm 2025 đạt 2.574 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với năm 2024.

Diễn biến này diễn ra trong năm thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng về cả hành khách và hàng hóa. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường năm 2025 đạt khoảng 83,5 triệu lượt hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 10,7% và 18,5% so với năm 2024.

Trong đó, vận chuyển quốc tế đạt khoảng 46,6 triệu lượt hành khách, tăng 12,6%, và 1,3 triệu tấn hàng hóa, tăng 22,6%. Trong khi đó, vận chuyển nội địa đạt khoảng 36,9 triệu lượt hành khách, tăng 8,4%, còn sản lượng hàng hóa ở mức 226.800 tấn, xấp xỉ năm trước.

Vietjet là doanh nghiệp duy nhất trong danh sách 10 doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực hàng không - logistics nộp ngân sách lớn nhất 2026 có mức đóng góp trên 1.000 tỷ đồng. Số thực nộp ngân sách của hãng tăng từ 799 tỷ đồng năm 2023 lên 1.150 tỷ đồng năm 2024 và 1.809 tỷ đồng năm 2025. Như vậy, sau hai năm, số thực nộp của Vietjet đã tăng hơn gấp đôi.

Năm 2025, Vietjet đã khai thác gần 153 nghìn chuyến bay, vận chuyển 28,2 triệu lượt hành khách (chưa bao gồm Vietjet Thái Lan), trong đó, khách quốc tế chiếm gần 10 triệu lượt, tăng 9% so với năm 2024.﻿

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa và dịch vụ tại sân bay khác cũng ghi nhận mức đóng góp ngân sách nhà nước tăng trưởng cao.

SCSC đứng thứ tư toàn bảng với 234 tỷ đồng, tăng khoảng 60% so với mức 146 tỷ đồng của năm 2024. ALS đứng ngay sau với 227 tỷ đồng, hơn gấp đôi mức 110 tỷ đồng của năm trước.

SASCO thực nộp 161 tỷ đồng và SAG nộp 143 tỷ đồng.

Như vậy, cả 5 doanh nghiệp thuộc nhóm hàng không trong Top 10 đều tăng số thực nộp ngân sách trong năm 2025, cùng thời điểm sản lượng hành khách và đặc biệt là hàng hóa hàng không quốc tế tăng so với năm trước.

Cảng biển, vận tải biển và logistics cùng tăng

Nửa còn lại của Top 10 gồm Gemadept, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An, Viconship, Transimex và Sotrans. Đây là nhóm doanh nghiệp có hoạt động tập trung vào khai thác cảng, vận tải biển và dịch vụ logistics.

Tổng số thực nộp ngân sách của 5 doanh nghiệp này trong năm 2025 đạt 1.450 tỷ đồng, tăng khoảng 42% so với mức 1.019 tỷ đồng năm 2024.

Gemadept dẫn đầu nhóm cảng biển - logistics và đứng thứ hai toàn bảng với số thực nộp ngân sách 564 tỷ đồng, tăng từ 443 tỷ đồng năm 2024.

Gemadept là một trong những doanh nghiệp cảng biển và logistics lớn trên sàn chứng khoán, đang vận hành hệ thống cảng trải dài từ Bắc vào Nam, trong đó có các dự án lớn như cảng Nam Đình Vũ và Gemalink.

Trong năm 2025, ﻿Gemadept ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.956 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.303 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024.

Đứng tiếp theo là Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An với 360 tỷ đồng, tăng từ 258 tỷ đồng năm trước. .

Viconship ghi nhận 225 tỷ đồng, tăng 33% so với mức 169 tỷ đồng năm 2024. Transimex có mức tăng đáng chú ý hơn, từ 70 tỷ đồng lên 202 tỷ đồng, tương đương gần gấp 3 lần sau một năm.

Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, năm 2025, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển và cảng thuỷ nội địa ước đạt khoảng 1,17 tỷ tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, hàng hóa container thông qua cảng ước đạt 34,36 triệu Teu, tăng 11%. Số lượng hành khách thông qua cảng biển và thủy nội địa trong năm ước đạt 9,29 triệu lượt (chủ yếu là hành khách tuyến từ bờ ra đảo chiếm 71.8% tổng lượt khách thông qua).

Tổng số tàu thuộc đội tàu biển Việt Nam là 1.434 tàu với tổng trọng tải khoảng 9,4 triệu DWT. Trong đó, năm 2025 có 73 tàu biển đăng ký mới. Tổng số phương tiện thủy nội địa đã đăng ký là 263.856 phương tiện, với tổng trọng tải 26,7 triệu tấn.

Tính chung, số thực nộp ngân sách của Top 10 doanh nghiệp tư nhân hàng không - logistics đã tăng thêm 1.400 tỷ đồng trong năm 2025, từ 2.624 tỷ đồng lên 4.024 tỷ đồng. Trong đó, nhóm hàng không đóng góp gần 64%, còn nhóm cảng biển, vận tải biển và logistics đóng góp khoảng 36%.