“Đại gia” Thái đang phát triển 2.500 ha KCN tại Việt Nam bán đứt dự án 700 ha: Tham vọng dang dở về tay DN 7 ngày tuổi

Ngày 2/7/2026, một công ty mang tên Công ty TNHH Đầu tư Long Thành Riverside được thành lập tại Đồng Nai với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

7 ngày sau, HĐQT Amata VN Public Company Limited - công ty thành viên của Tập đoàn Amata (Thái Lan) - thông qua việc bán toàn bộ phần sở hữu trực tiếp và gián tiếp, tương đương 93,4% vốn tại Công ty Thành phố Amata Long Thành (Amata Township Long Thanh - ATLT), cho doanh nghiệp mới thành lập này.

Giá chuyển nhượng là 492 tỷ đồng, tương đương khoảng 18,7 triệu USD. Giao dịch hoàn tất ngày 30/7/2026 và ATLT không còn là công ty con của Amata VN. Phía Amata cho biết thương vụ nhằm tối ưu danh mục đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý.

Grant Thornton đưa giao dịch này vào danh sách các thương vụ M&A đáng chú ý của thị trường bất động sản Việt Nam trong tháng 7/2026.

Amata Township Long Thanh - ATLT. Ảnh: Amata VN

Chân dung người mua lại dự án của "đại gia" Thái Lan﻿

Khi thành lập, Long Thành Riverside có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, ông Lâm Gia Huy (SN2002) đứng tên người đại diện pháp luật, Chủ tịch kiêm Giám đốc. Ngày 10/7, tức một ngày sau khi Amata thông qua thương vụ, vốn điều lệ của Long Thành Riverside được nâng lên 1.500 tỷ đồng.

Đến ngày 30/7, giao dịch với Amata hoàn tất.

Sau khi đổi chủ, Công ty Thành phố Amata Long Thành (ATLT) cũng nhanh chóng đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đô thị Long Thành Riverside, đồng thời ông Lâm Gia Huy thay ông Osamu Sudo của Amata ở vị trí người đại diện pháp luật.

Vốn điều lệ của công ty dự án ở mức hơn 1.390 tỷ đồng.

Tuy nhiên, những thay đổi nhân sự chưa dừng lại ở đó. Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cập nhật sau thương vụ cho thấy người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Long Thành Riverside - pháp nhân đứng ra mua cổ phần - đã chuyển từ ông Lâm Gia Huy sang bà Tưởng Nữ Thu Lan.

Bà Lan từng có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó có thời gian giữ vị trí Giám đốc Chi nhánh TP.HCM của Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS).

Gần đây, tên bà tiếp tục xuất hiện trong kế hoạch phát hành riêng lẻ của Chứng khoán Ngân hàng số Vikki, với đăng ký mua 70 triệu cổ phiếu, tương đương 20% vốn điều lệ của VikkiBankS sau phát hành, lớn nhất trong 12 nhà đầu tư.

Khi công bố kế hoạch đầu tư năm 2016, Amata giới thiệu Township Long Thanh có diện tích khoảng 753 ha, được quy hoạch với các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, trường học, bệnh viện... Tổng mức đầu tư dự kiến khi đó khoảng 300 triệu USD.

Sau điều chỉnh ranh giới, Báo cáo Phát triển bền vững năm 2025 của Amata ghi nhận diện tích dự án còn khoảng 721,7 ha.

Tại thời điểm trước khi chuyển nhượng, Amata vẫn cho biết doanh nghiệp đang làm việc với cơ quan chức năng để được bàn giao đất. Kết luận thanh tra của Thanh tra TP. Đồng Nai sau đó cũng cho thấy dự án chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng và chưa triển khai đầu tư xây dựng.

Một trong những vướng mắc lớn là thủ tục chuyển mục đích sử dụng khoảng 496 ha đất trồng lúa nằm trong phạm vi dự án.

Ảnh thực tế dự án trên website Amata VN

Kết luận thanh tra không yêu cầu chấm dứt dự án. Thay vào đó, cơ quan chức năng được kiến nghị tiếp tục rà soát khả năng áp dụng các cơ chế tháo gỡ hiện hành để xem xét việc giao đất, cho thuê đất nếu dự án đáp ứng đủ điều kiện.﻿

Amata bán dần các dự án Khu đô thị tại Việt Nam﻿...

Bên cạnh Township Long Thành hơn 700 ha, Amata từng phát triển hai dự án đô thị - dịch vụ khác để bổ trợ cho Khu công nghiệp Amata City Long Thành, thông qua Công ty TNHH Đô thị Dịch vụ Amata Long Thành 1 (ASCLT1) và Amata Long Thành 2 (ASCLT2).

Hai dự án có tổng diện tích hơn 100 ha. Trong báo cáo thường niên năm 2021 của Novaland, ASCLT1 được gắn với dự án Harbor City.

Từ năm 2020, Amata đã bán 49% ASCLT1 cho Công ty TNHH Nova Rivergate và 49% ASCLT2 cho Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng. Báo cáo tài chính của Novaland xác nhận hai khoản đầu tư này, qua đó ASCLT1 và ASCLT2 trở thành công ty liên kết của Novaland.

Đến năm 2025, Amata tiếp tục thông qua kế hoạch bán nốt 51% vốn còn lại tại hai doanh nghiệp này.

Trong đó, việc thoái toàn bộ vốn tại ASCLT2 đã hoàn tất ngày 20/5/2026. Riêng thương vụ này mang lại cho Amata VN khoản lãi một lần khoảng 442 triệu baht, trở thành nguyên nhân chính khiến lợi nhuận quý II/2026 của doanh nghiệp tăng mạnh.

Trong vài năm, Amata đã từng bước thu hẹp phần vốn tại 3 pháp nhân phát triển bất động sản đô thị - dịch vụ ở Long Thành nhưng vẫn tiếp tục đổ nguồn lực vào mảng khu công nghiệp.

... Vẫn dồn lực cho khu công nghiệp﻿

Tập đoàn Thái Lan hiện diện tại Việt Nam từ năm 1994 với dự án đầu tiên là Amata City Biên Hòa. Khu công nghiệp hơn 500 ha này hiện gần như đã được lấp đầy.

Sau hơn 30 năm, Amata VN đang vận hành hoặc tham gia phát triển 5 dự án khu công nghiệp từ Bắc vào Nam, gồm Amata City Biên Hòa, Amata City Long Thành, Amata City Hạ Long, Amata City Phú Thọ và Khu công nghiệp Quảng Trị.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố tháng 8/2026, danh mục này có tổng diện tích hơn 2.500 ha, đã thu hút trên 6,7 tỷ USD vốn FDI và hơn 220 khách hàng công nghiệp.

Riêng tại Long Thành, Amata vẫn giữ Amata City Long Thành, khu công nghiệp công nghệ cao quy mô hơn 410 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 342 triệu USD. Dự án nằm gần cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và sân bay Long Thành, được Amata xác định là một trong những dự án công nghiệp trọng điểm của tập đoàn tại miền Nam.

Ở phía Bắc, Khu công nghiệp Sông Khoai - Amata City Hạ Long đang trở thành một trong những tài sản quan trọng nhất. Đến đầu năm 2026, dự án đã thu hút hơn 20 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD. Amata đặt mục tiêu tiếp tục thu hút các dự án thứ cấp sử dụng 70-100 ha đất với tổng vốn khoảng 1 tỷ USD trong năm 2026.

Bước đi mới nhất là Amata City Phú Thọ, dự án khoảng 475,7 ha được Amata VN xúc tiến trong năm nay. Giai đoạn đầu dự kiến triển khai đến năm 2029, hướng đến các lĩnh vực sản xuất tiên tiến, bán dẫn, chuỗi cung ứng AI, ô tô và công nghệ sạch.

Tại miền Trung, Amata cũng tham gia Khu công nghiệp Quảng Trị khoảng 481 ha trong liên doanh với VSIP và Sumitomo.

Xa hơn, tập đoàn đặt mục tiêu chuyển các khu công nghiệp thành các “ Carbon Neutral Cities” vào năm 2040, tăng đầu tư vào hạ tầng năng lượng, tiện ích và dịch vụ thay vì chỉ kinh doanh đất công nghiệp.