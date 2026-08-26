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Becamex muốn chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu BWE

| | Doanh nghiệp

Becamex muốn chuyển nhượng toàn bộ 42,75 triệu quyền mua cổ phiếu BWE, tương đương hơn 6,1 triệu cổ phiếu chào bán trong ngày 28/8/2026.

Becamex muốn chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu BWE - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Becamex

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex -CTCP (Becamex Group) vừa có Thông báo gửi UBCKNN, Sở GDCK và Công ty CP - Tổng Công ty nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, MCK: BWE) về giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, Becamex muốn chuyển nhượng toàn bộ 42,75 triệu quyền mua cổ phiếu BWE trong ngày 28/8/2026, giá trị chuyển nhượng quyền mua ước tính hơn 42,8 tỷ đồng. Với tỷ lệ thực hiện quyền mua 7:1, số quyền mua này được quyền mua hơn 6,1 triệu cổ phiếu BWE.

Cũng theo báo cáo này, Becamex hiện đang sở hữu 42,75 triệu cổ phiếu BWE, tương ứng 19,44% vốn Biwase.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Becamex đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương thành lập Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp Đô Thị Xanh VSIP (địa chỉ trụ sở chính tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, TP.HCM).

Ngành nghề kinh doanh chính của Đô Thị Xanh VSIP là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điều lệ ở mức hơn 1.455 tỷ đồng, trong đó, Becamex góp 30% vốn; Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (Vsip JV) 60% và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi 10%.

Becamex cử ông Nguyễn Tấn Lợi đại diện theo ủy quyền phần 50% vốn góp của tập đoàn tại Đô Thị Xanh VSIP và 50% phần vốn góp còn lại do ông Trần Quốc Quang đại diện.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Becamex Group ghi nhận doanh thu thuần gần 890,9 tỷ đồng, giảm 64,7% so với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 211,1 tỷ đồng, giảm 85,6%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Becamex Group mang về doanh thu thuần hơn 1.661,8 tỷ đồng, giảm 65% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 320,5 tỷ đồng, giảm 82,6%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Becamex Group tăng 2,6% so với đầu năm, lên mức gần 62.605,9 tỷ đồng; tổng nợ phải trả gần 40.152,3 tỷ đồng, tăng 7,2%.

Theo PV

An ninh tiền tệ

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