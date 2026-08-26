Becamex chi 1.455 tỷ đồng đầu tư thêm một khu công nghiệp

Ngày 25/8, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group, HoSE: BCM) công bố nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Đô thị Xanh VSIP, phục vụ việc đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập - giai đoạn 1 tại xã Phú Giáo, TP.HCM.

Doanh nghiệp mới có vốn điều lệ 1.455 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP JV) góp 873 tỷ đồng, nắm 60% vốn; Becamex Group góp 436,5 tỷ đồng, tương ứng 30%; phần còn lại 10%, trị giá 145,5 tỷ đồng, thuộc về Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.



Trụ sở của Phát triển Công nghiệp Đô thị Xanh VSIP dự kiến đặt tại số 8 đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, TP.HCM.



Đối với phần vốn góp của Becamex, HĐQT doanh nghiệp chỉ định ông Nguyễn Tấn Lợi và ông Trần Quốc Quang làm người đại diện quản lý. Mỗi người đại diện 50% phần vốn BCM đầu tư tại công ty mới, tương ứng giá trị hơn 218 tỷ đồng.



Công ty mới được thành lập để triển khai Khu công nghiệp Vĩnh Lập, còn được biết đến với tên gọi VSIP 4 Bình Dương.



Toàn bộ Khu công nghiệp Vĩnh Lập có quy mô hơn 750 ha. Riêng giai đoạn 1 rộng 497,19 ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2031.



Liên tiếp lập pháp nhân mới để mở rộng quỹ khu công nghiệp



Động thái tại TP.HCM diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi Becamex thông qua việc thành lập một công ty con khác để triển khai dự án khu công nghiệp tại Khánh Hòa.



Ngày 7/7, HĐQT BCM đã phê duyệt chủ trương thành lập Công ty TNHH Một thành viên Becamex Khánh Hòa với vốn điều lệ gần 695 tỷ đồng, do Becamex sở hữu 100%.



Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đặt trụ sở tại số 2 đường Tố Hữu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.



Theo Becamex, pháp nhân mới được thành lập để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Xuân 1. Dự án có quy mô 495,8 ha, nằm trên địa bàn xã Tân Định và xã Ninh Hòa.



Khu công nghiệp Ninh Xuân 1 được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 18/12/2025, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.631 tỷ đồng.



Như vậy, chỉ tính hai dự án Vĩnh Lập giai đoạn 1 và Ninh Xuân 1, Becamex cùng các đơn vị liên quan đang chuẩn bị triển khai gần 1.000 ha khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 14.300 tỷ đồng.



Lợi nhuận nửa đầu năm mới đạt 8% kế hoạch



Trong khi tiếp tục mở rộng danh mục dự án khu công nghiệp, kết quả kinh doanh ngắn hạn của Becamex lại ghi nhận mức suy giảm mạnh.



Quý II/2026, BCM đạt gần 891 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp còn 544 tỷ đồng, giảm khoảng 70%, khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ gần 72% xuống khoảng 61%.



Hoạt động tài chính có một số tín hiệu cải thiện khi doanh thu tài chính đạt gần 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận âm 31 tỷ đồng. Tuy nhiên, áp lực chi phí vẫn lớn khi chi phí tài chính tăng 62% lên 549 tỷ đồng.



Bên cạnh đó, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết - một nguồn đóng góp quan trọng vào lợi nhuận của Becamex - giảm 13%, còn 524 tỷ đồng.



Sau khi trừ các chi phí, BCM báo lãi sau thuế 211 tỷ đồng trong quý II, giảm 85,6% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất của doanh nghiệp trong 8 quý, tính từ quý II/2024.



Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Becamex ghi nhận 1.662 tỷ đồng doanh thu thuần và 320 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 65% và 83% so với cùng kỳ năm trước.



Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3.883 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm trước. Với kết quả 320 tỷ đồng sau nửa đầu năm, Becamex mới thực hiện được hơn 8% kế hoạch lợi nhuận cả năm, đồng nghĩa áp lực hoàn thành chỉ tiêu chủ yếu dồn vào hai quý cuối năm.