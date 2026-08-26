DIC Corp chấm dứt hoạt động một chi nhánh

Ngày 25/8/2026, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) đã ban hành Nghị quyết số 156/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại tỉnh LongAn (nay là tỉnh Tây Ninh).

Bên cạnh đó, HĐQT cũng giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến chủ trương giải thể chi nhánh Công ty, bao gồm: Thực hiện các thủ tục giải thể theo đúng quy định; Giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến công tác quản lý tài sản, kế toán, công nợ, tiếp nhận và quản lý chứng từ sau khi Chi nhánh giải thể.

Trước đó, DIC Corp đã thông qua nghị quyết về việc chuyển nhượng một số dự án thành phần thuộc Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước thuộc xã Đại Phước, TP.Đồng Nai.

Cụ thể, doanh nghiệp thông qua các hồ sơ, thủ tục để hoàn thành việc chuyển nhượng một phần phân khu 8, diện tích 134.303 m² thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cho Công ty CP DCP Châu Á.

Đồng thời, DIC Corp cũng thông qua các hồ sơ, thủ tục để hoàn thành việc chuyển nhượng một phần Phân khu 1,2,3, diện tích 19.110 m2 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cho Công ty CP Quốc tế Việt Nét.

Trong một diễn biến khác, ngày 9/9/2026, DIC Corp sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 47,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận 6 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn khi phân phối sẽ được hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 478 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của DIC Corp sẽ tăng từ hơn 7.964 tỷ đồng lên mức hơn 8.442 tỷ đồng.