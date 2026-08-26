Hàng loạt lãnh đạo đã chi ít nhất 1.700 tỷ 'bắt đáy' cổ phiếu: Ông Tô Hải, Lý Tuấn Kiệt mạnh tay nhất, nhưng CEO PNJ mới là người thắng lớn

Làn sóng mua cổ phiếu của lãnh đạo và người có liên quan diễn ra khá sôi động trong những tuần gần đây. Thống kê từ các giao dịch đã công bố kết quả cho thấy nhóm này đã thực mua hơn 100 triệu cổ phiếu, chưa tính những trường hợp vẫn trong thời gian đăng ký hoặc chưa công bố kết quả.



Ước tính với một mức giá đóng cửa thấp trong khoảng thời gian thực hiện của từng giao dịch, tổng giá trị lượng cổ phiếu đã mua lên tới khoảng 1.712 tỷ đồng.

Riêng 3 thương vụ lớn ước tính hơn 1.200 tỷ đồng



Giao dịch có quy mô lớn nhất thuộc về ông Tô Hải, Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI). Ông Hải đã mua đủ 31,05 triệu cổ phiếu VCI trong thời gian từ ngày 4/8 đến 24/8/2026.



Trong khoảng thời gian này, VCI có lúc đóng cửa quanh 20.700 đồng/cổ phiếu. Nếu tạm lấy mức giá này để tính, số tiền ông Hải cần bỏ ra cho 31,05 triệu cổ phiếu vào khoảng 643 tỷ đồng.



Đến phiên 25/8, VCI đóng cửa ở mức 22.400 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 2,5% so với mức 21.850 đồng tại ngày bắt đầu giao dịch 4/8.



Một thương vụ lớn khác diễn ra tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Vietbank (HoSE: VBB). Bà Trần Thị Lâm, mẹ Chủ tịch HĐQT Vietbank Dương Nhất Nguyên, đã mua khoảng 21,8 triệu cổ phiếu trong tổng số 22 triệu đơn vị đăng ký.



Trong thời gian giao dịch, VBB có mức giá đóng cửa thấp khoảng 12.800 đồng/cổ phiếu. Theo mức này, lượng cổ phiếu bà Lâm mua tương ứng giá trị ít nhất khoảng 279 tỷ đồng.



So với thời điểm bắt đầu thực hiện giao dịch, VBB lại là một trong những cổ phiếu có diễn biến kém tích cực nhất. Từ mức 13.950 đồng/cổ phiếu tại ngày bắt đầu mua, cổ phiếu này còn 11.600 đồng vào ngày 25/8, tương ứng giảm khoảng 16,8%.



Tại CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH), ông Lý Tuấn Kiệt - Phó Tổng Giám đốc, đồng thời là con trai ông Lý Điền Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua đủ 20 triệu cổ phiếu.



Trong thời gian thực hiện từ ngày 23/7 đến 21/8, KDH có lúc đóng cửa quanh 16.400 đồng/cổ phiếu. Như vậy, chỉ riêng thương vụ này có giá trị ước tính ít nhất khoảng 328 tỷ đồng.



KDH kết phiên 25/8 tại 18.200 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 1,1% so với mức 18.000 đồng tại phiên bắt đầu giao dịch ngày 23/7.



Như vậy, chỉ ba trường hợp Tô Hải, Trần Thị Lâm và Lý Tuấn Kiệt đã mua tổng cộng gần 73 triệu cổ phiếu, với giá trị ước tính theo vùng giá thấp lên tới khoảng 1.250 tỷ đồng.



Nhóm bất động sản tiếp tục xuất hiện những thương vụ hàng trăm tỷ



Tại CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX), ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT, đã mua đủ 10 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 9/7-6/8.



HPX có thời điểm đóng cửa quanh 4.000 đồng/cổ phiếu trong khoảng thời gian trên. Theo mức giá này, thương vụ của ông Hải có quy mô ít nhất khoảng 40 tỷ đồng.



Đến ngày 25/8, HPX đóng cửa tại 4.190 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 5,6% so với mức 4.440 đồng tại thời điểm bắt đầu mua.



Cũng với quy mô 10 triệu cổ phiếu, CTCP Phát triển Xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương, tổ chức liên quan đến ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC), đã hoàn tất giao dịch trong giai đoạn 29/7-21/8.



KBC có mức giá đóng cửa thấp khoảng 26.950 đồng/cổ phiếu trong thời gian này. Theo đó, số tiền ước tính để mua 10 triệu cổ phiếu vào khoảng 269,5 tỷ đồng.



KBC kết phiên 25/8 tại 27.500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 1,4% so với mức 27.900 đồng tại thời điểm bắt đầu giao dịch.



Một trường hợp khác là ông Đoàn Hữu Hà Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HoSE: HDC), đồng thời là con trai Chủ tịch HĐQT.



Ông Vinh mua đủ 300.000 cổ phiếu trong thời gian từ 31/7 đến 11/8. Nếu tính theo mức giá khoảng 11.400 đồng/cổ phiếu, giá trị giao dịch ước tính ít nhất khoảng 3,4 tỷ đồng.



Đáng chú ý, HDC đóng cửa ngày 25/8 tại 12.350 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 8,3% so với thời điểm bắt đầu mua.

Tổng Giám đốc PNJ bỏ ra ít nhất khoảng 31 tỷ đồng, cổ phiếu tăng gần 38%



Trường hợp có diễn biến thị giá nổi bật nhất thuộc về CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ).



Ông Phan Quốc Công, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ, đã mua đủ 1 triệu cổ phiếu trong giai đoạn từ 31/7 đến 14/8.



PNJ giao dịch quanh mức thấp 31.000 đồng/cổ phiếu vào đầu khoảng thời gian này. Theo đó, số tiền cần thiết cho lượng cổ phiếu ông Công mua ước tính ít nhất khoảng 31 tỷ đồng.



Đến ngày 25/8, PNJ đóng cửa ở 42.650 đồng/cổ phiếu, tăng tới khoảng 37,6% so với mức 31.000 đồng tại ngày bắt đầu giao dịch. Đây là mức tăng mạnh nhất trong nhóm được thống kê.



Tại CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG), ông Nguyễn Vinh An, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đã mua 1 triệu cổ phiếu. Với mức giá thấp khoảng 10.400 đồng/cổ phiếu trong khoảng thời gian giao dịch, giá trị thương vụ ước tính khoảng 10,4 tỷ đồng.



NKG kết phiên 25/8 ở 11.000 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 5,8% so với thời điểm bắt đầu mua.



Ông Doãn Chí Thiên, Phó Tổng Giám đốc Thường trực CTCP Nam Việt (HoSE: ANV) cũng hoàn tất mua 1 triệu cổ phiếu. Tính theo mức giá khoảng 16.850 đồng/cổ phiếu, số tiền ước tính ít nhất khoảng 16,9 tỷ đồng.



ANV tăng từ 16.850 đồng lên 17.550 đồng/cổ phiếu tính đến phiên 25/8, tương ứng tăng khoảng 4,2%.

Loạt giao dịch từ 10-40 tỷ đồng



Tại CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC), ông Lê Quốc Đoàn, Thành viên HĐQT, mua 1 triệu cổ phiếu trong tháng 7. Nếu tính theo mức giá thấp khoảng 16.250 đồng/cổ phiếu trong thời gian mua, giá trị ước tính khoảng 16,3 tỷ đồng.



DBC kết phiên 25/8 ở 17.700 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 1,4% so với mức giá tại ngày bắt đầu giao dịch.



Ông Nguyễn Nam, con trai Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) mua đủ 1 triệu cổ phiếu. Với mức giá thấp khoảng 20.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn thực hiện, số tiền ước tính ít nhất khoảng 20 tỷ đồng.



Tuy nhiên, NLG kết phiên 25/8 ở 24.000 đồng/cổ phiếu, giảm gần 7% so với mức 25.800 đồng tại ngày bắt đầu giao dịch.



Bà Nguyễn Thương Khánh Vy, con gái Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HoSE: ACL) đã mua đủ 1 triệu cổ phiếu. Tính theo mức giá khoảng 12.000 đồng/cổ phiếu trong thời gian mua, giá trị giao dịch ước tính khoảng 12 tỷ đồng.



ACL đóng cửa ngày 25/8 tại 12.200 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 2,4% so với ngày bắt đầu giao dịch.



Tại CTCP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (HoSE: BWE), Công ty TNHH TM N.T.P, tổ chức liên quan Thành viên HĐQT, đã mua 995.000 cổ phiếu.



Với mức giá thấp khoảng 43.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn mua, thương vụ này có giá trị ước tính khoảng 42,8 tỷ đồng.



Đến ngày 25/8, BWE đóng cửa ở 42.600 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 5,3% so với mức giá đóng cửa ngày bắt đầu giao dịch.



Cổ phiếu PDR và VSC tăng hai chữ số, lãnh đạo chưa công bố kết quả giao dịch



Ngoài nhóm đã hoàn tất giao dịch, một số lãnh đạo vẫn chưa công bố kết quả tại thời điểm kết thúc phiên 25/8.



Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 31/7 đến 29/8.



Tính từ ngày đầu của thời gian đăng ký, PDR tăng từ 11.450 đồng lên 12.700 đồng/cổ phiếu vào ngày 25/8, tương ứng tăng khoảng 10,9%. Tuy nhiên, do chưa có báo cáo kết quả tại thời điểm này, chưa thể xác định ông Đạt đã mua bao nhiêu cổ phiếu và số tiền thực tế hoặc ước tính đã bỏ ra.



Tương tự, ông Vũ Ngọc Lâm, Phó Tổng Giám đốc CTCP Container Việt Nam (HoSE: VSC) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu trong khoảng 28/7-25/8.



VSC tăng từ 13.000 đồng lên 14.950 đồng trong khoảng thời gian trên, tương ứng khoảng 15%, song chưa có kết quả giao dịch để đưa vào tổng giá trị cổ phiếu đã thực mua.



Riêng CTCP Transimex, tổ chức liên quan người nội bộ tại CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX: VNT), không mua được cổ phiếu nào trong đợt đăng ký trước. Doanh nghiệp sau đó tiếp tục đăng ký mua 100.000 cổ phiếu từ ngày 25/8 đến 22/9.