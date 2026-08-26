DN bất động sản trả lãi trái phiếu tới 13%/năm, hơn 56.000 tỷ đồng chờ đáo hạn

Theo dữ liệu HNX và Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), Vinhomes phát hành lô VHM12615 trị giá 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Hai kỳ đầu áp dụng lãi suất 12,5%/năm; các kỳ sau bằng lãi suất tham chiếu cộng 2 điểm %, nhưng không thấp hơn 12,5%/năm.

Tandoland cũng phát hành lô TDRL12603 trị giá 258 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất 13%/năm trong hai kỳ đầu. Các kỳ tiếp theo được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 5,1 điểm %.

Giá trị TPDN phát hành theo nhóm ngành từ đầu năm đến 21/8/2026 Nguồn: VBMA

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất trái phiếu của nhóm ngân hàng thấp hơn đáng kể. Các lô của Vietcombank và BIDV trong tháng 8 ghi nhận mức khoảng 7,87-8,2%/năm; MB, VPBank, HDBank, VIB và TPBank chủ yếu dao động trong vùng 8,5-9,1%/năm.

Theo số liệu HNX, từ đầu tháng 8 đến ngày 25/8 có 16 lô trái phiếu được phát hành trong tháng, tổng giá trị khoảng 17.464 tỷ đồng. Trong đó, 13 lô của các ngân hàng có tổng giá trị khoảng 14.750 tỷ đồng, chiếm hơn 84% tổng lượng phát hành.

Áp lực với nhóm bất động sản không chỉ nằm ở chi phí vốn. Theo VBMA, trong 4 tháng cuối năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn là khoảng 95.982 tỷ đồng. Riêng bất động sản chiếm 56.431 tỷ đồng, tương đương 54,3% tổng giá trị đáo hạn.

Như vậy, bất động sản vừa là nhóm đang phải huy động vốn với lãi suất cao hơn đáng kể so với ngân hàng, vừa là nhóm chịu áp lực đáo hạn lớn nhất trong những tháng còn lại của năm.

Trong báo cáo về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, VCBS cũng lưu ý khoảng 52,44% giá trị trái phiếu đang lưu hành áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa cố định và thả nổi.

Theo nhóm phân tích, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, biến động lãi suất thị trường có thể truyền dẫn khá trực tiếp vào chi phí vốn của doanh nghiệp. VCBS dự báo lãi suất trái phiếu có thể còn tăng nhẹ trên nền cao hiện nay.