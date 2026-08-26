Một năm đi lên của ngành dịch vụ tài chính: F88 lãi gấp đôi, EVF tăng 57%

Sau giai đoạn khó khăn, năm 2025 ghi nhận sự phục hồi khá đồng đều của nhóm doanh nghiệp tài chính tiêu dùng và dịch vụ tài chính.

Home Credit lãi hơn 2.000 tỷ đồng, LNTT F88 tăng 102%

Đi vào một ngách thị trường khác biệt với hoạt động chính của doanh nghiệp là dịch vụ cầm đồ, tập trung vào các khoản vay có tài sản bảo đảm, F88 ghi nhận mức tăng lợi nhuận lớn.

Năm 2025, doanh thu của F88 đạt 3.840 tỷ đồng, tăng 42%. Lợi nhuận trước thuế đạt 907 tỷ đồng, tăng 102% so với năm trước và cao hơn 35% kế hoạch.

Quy mô dư nợ quản lý của F88 cuối năm đạt 7.216 tỷ đồng, tăng 57,4% so với năm 2024. Doanh nghiệp phục vụ khoảng 1,4 triệu khách hàng trên toàn quốc, trong khi mạng lưới tăng từ 868 lên 949 phòng giao dịch.

Cùng với kết quả kinh doanh tăng mạnh, số thực nộp ngân sách của F88 năm 2025 đạt 496 tỷ đồng, tăng 14% so với mức 435 tỷ đồng của năm trước và đứng thứ 81 danh sách Top 100 của bảng vinh danh PRIVATE 100 vinh danh những doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Gần đây, Bà Trần Mai Thảo, Giám đốc Tài chính CTCP Đầu tư F88 (mã F88) cho biết, luỹ kế 8 tháng, công ty ước đạt lợi nhuận trước thuế 1.077 tỷ đồng, gần hoàn thành mục tiêu cả năm là 1.133 tỷ đồng, con số dư nợ cho vay ghi nhận khoảng 9.400 tỷ đồng.

F88 kỳ vọng vào đà tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hướng đến mốc 1.500 tỷ đồng (tăng trưởng 65% so với kết quả năm 2025 và vượt 32% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua).

Bộ ba công ty tài chính tiêu dùng cùng có lãi

Sự phục hồi không chỉ xuất hiện tại một vài doanh nghiệp riêng lẻ. Ba tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng gồm Home Credit, HD Saison và FE Credit đều ghi nhận kết quả kinh doanh đi lên trong năm 2025.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán của Home Credit, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 2.601 tỷ đồng, tăng 60,7% so với mức 1.618 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.077 tỷ đồng, tăng 60,9% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng từ 18% lên 25%.

Cùng với lợi nhuận, quy mô tài sản của Home Credit cũng mở rộng. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Home Credit Việt Nam đạt 37.390 tỷ đồng, tăng 36,8% so với thời điểm đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đóng vai trò chủ đạo, đạt 32.583 tỷ đồng, tăng 37,3%. Tỷ lệ nợ xấu của công ty giảm từ 1,76% xuống mức 1,66%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu được duy trì ở mức 23,27%.

HD Saison đạt lợi nhuận trước thuế 1.390 tỷ đồng, tăng 14,5% so với mức 1.214 tỷ đồng năm 2024. Trước đó, chính năm 2024 cũng là năm lợi nhuận của doanh nghiệp này phục hồi mạnh, tăng gần 84% so với năm 2023.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu của HD Saison giảm từ 7,4% xuống 6,9%, trong khi chi phí tín dụng giảm từ 17,9% xuống 14,7%.

FE Credit cũng tiếp tục quá trình trở lại. Năm 2024, công ty đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 512 tỷ đồng sau hai năm tái cấu trúc. Sang năm 2025, lợi nhuận tiếp tục tăng lên trên 600 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp có lãi.

Cùng với lợi nhuận, số thực nộp ngân sách của FE Credit tăng từ 354 tỷ đồng năm 2024 lên 480 tỷ đồng năm 2025, tương đương tăng gần 36%. HD Saison tăng từ 348 tỷ đồng lên 417 tỷ đồng, tương đương khoảng 20%.

EVF lần đầu lãi trên 1.000 tỷ đồng

Một trường hợp khác trong nhóm dịch vụ tài chính là Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF). EVF hoạt động theo mô hình công ty tài chính tổng hợp và tập trung chủ yếu vào khách hàng doanh nghiệp, thay vì tín dụng tiêu dùng cá nhân.

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 1.104 tỷ đồng, tăng 57% so với năm trước và lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần đạt 1.891 tỷ đồng, tăng 31%.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản đạt 83.058 tỷ đồng, tăng 39% so với cuối năm 2024, trong khi dư nợ cho vay khách hàng đạt 61.745 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động đầu tư chứng khoán cũng đóng góp gần 171 tỷ đồng vào kết quả kinh doanh.

Song song với mức tăng lợi nhuận 57%, số thực nộp ngân sách của doanh nghiệp này tăng từ 114 tỷ đồng năm 2024 lên 210 tỷ đồng năm 2025, tương đương tăng hơn 84%.

Ngành được hỗ trợ bởi nhu cầu tín dụng tiêu dùng dồi dào

Theo Vietnam Consumer Finance Report 2026 của FiinResearch, thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi nhu cầu tín dụng tiêu dùng dồi dào. Dẫn đầu là các ngân hàng, với tốc độ tăng trưởng gấp đôi so với các công ty tài chính.

Các công ty tài chính ghi nhận kết quả hoạt động tốt hơn so với hai năm trước, mặc dù tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức tương đối vừa phải so với toàn hệ thống, do ngành này tiếp tục ưu tiên chất lượng danh mục đầu tư, hiệu quả thu hồi nợ và lợi nhuận bền vững sau chu kỳ nợ xấu gia tăng năm 2023-2024.

Cơ cấu sản phẩm tiếp tục thay đổi, với thẻ tín dụng và các khoản vay mua hàng tiêu dùng lâu bền chiếm thị phần ngày càng tăng khi các công ty tài chính giảm bớt rủi ro từ các khoản vay tiền mặt để chuyển sang các sản phẩm bền vững hơn.

Tỷ lệ nợ xấu và chi phí tín dụng giảm đáng kể so với mức đỉnh gần đây, báo hiệu sự kết thúc của chu kỳ thanh lọc nợ xấu hậu COVID.

Lợi nhuận đã phục hồi mạnh mẽ trên diện rộng, được thúc đẩy bởi việc giảm bớt gánh nặng trích lập dự phòng, tối ưu hóa chi phí vốn và liên tục cải thiện hiệu quả hoạt động.