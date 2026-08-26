PVOIL VGC 2026: Ba chặng đấu, hai nhà vô địch và bước tiến mới của Gymkhana Việt Nam

‏Ngày 23/8, tại Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa), PVOIL VGC 2026 khép lại sau hai ngày tranh tài, hoàn tất mùa giải kéo dài hơn bốn tháng với ba chặng đấu tại ba khu vực.‏

‏Vòng chung kết quy tụ 25 vận động viên có thành tích tốt nhất sau hai chặng khu vực, gồm 13 tay lái hạng Cầu trước (FWD) và 12 tay lái hạng Cầu sau/Hai cầu (RWD/AWD). Sau những cuộc cạnh tranh tại TP.HCM và Quảng Ninh để giành suất đi tiếp, Thanh Hóa là chặng quyết định cho hai danh hiệu vô địch quốc gia.‏

‏Thời tiết khiến cuộc đua cuối mùa thêm khó lường. Mưa làm mặt đường liên tục thay đổi, độ bám giảm, các điểm phanh trở nên khó đoán. Trên một sa hình mà tăng tốc, phanh, chuyển hướng, quay đầu và vượt chướng ngại diễn ra liên tiếp, chỉ một nhịp xử lý thiếu chính xác cũng đủ làm thay đổi kết quả.‏

‏Đó cũng là nét hấp dẫn riêng của Gymkhana. Chiếc xe có thể rất nhanh, nhưng tốc độ chưa bao giờ là tất cả. Tay đua phải nhớ sa hình, chọn quỹ đạo, kiểm soát chiếc xe và giữ được sự chính xác trong từng thao tác. Khi mặt đường ướt và khoảng cách giữa các đối thủ được tính bằng phần nhỏ của giây, bản lĩnh đôi khi nằm ở việc biết nhanh ở đâu và biết chậm lại đúng lúc.‏

‏Vận động viên thi đấu vòng loại tại Hạ Long‏

Hai nhà vô địch mới sau chặng đua quyết định‏

‏Ở hạng RWD/AWD, Phạm Hoàng Đức giành chức vô địch với tổng thời gian 1 phút 24,732 giây. Đinh Anh Huy đứng thứ hai với 1 phút 32,120 giây; Nguyễn Thành Nam xếp thứ ba với 1 phút 32,700 giây. Hai vị trí còn lại trên bục podium chỉ cách nhau 0,580 giây.‏

‏Hạng FWD chứng kiến chiến thắng của Phạm Tấn Phát với tổng thời gian 1 phút 34,966 giây. Nguyễn Trung Quân về nhì với 1 phút 40,986 giây và Dương Đức Quang đứng thứ ba với thành tích 1 phút 47,155 giây.‏

‏Đây là lần đầu Phạm Hoàng Đức và Phạm Tấn Phát bước lên vị trí cao nhất tại PVOIL VGC. Hai gương mặt vô địch mới cũng phần nào phản ánh sự cạnh tranh ngày càng rõ của giải, khi lực lượng có khả năng tranh chấp thứ hạng không còn bó hẹp ở một vài tay đua quen thuộc.‏

‏PVOIL VGC 2026 bắt đầu tại TP.HCM ngày 19/4, tiếp tục với chặng miền Bắc tại Quảng Ninh ngày 27-28/6 và kết thúc bằng vòng chung kết tại Thanh Hóa. Cách tổ chức từ vòng khu vực đến chung kết giúp mùa giải có một hành trình dài hơi hơn. Các tay đua phải cạnh tranh để giành quyền đi tiếp, đồng thời có thêm cơ hội cọ xát và hoàn thiện kỹ năng qua từng chặng.‏

‏Các vận động viên xuất sắc nhất tại PVOIL VGC 2026‏

Từ đồng hành giải đấu đến hiện diện trong từng trải nghiệm‏

‏Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCT (PVOIL) đã đồng hành cùng Giải đua Ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia trong ba mùa giải liên tiếp. Năm nay, sự hiện diện của doanh nghiệp xuyên suốt ba chặng tại TP.HCM, Quảng Ninh và Thanh Hóa, với những hoạt động gắn trực tiếp hơn với vận hành giải và trải nghiệm của khán giả.‏

‏Tại vòng chung kết, PVOIL ZONE được bố trí ngay trong khu vực thi đấu, cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện tham gia. Thay vì một không gian trưng bày đơn thuần, khu vực này đưa chính sản phẩm và hoạt động kinh doanh của PVOIL vào đường đua, phục vụ nhu cầu thực tế của các đội trong suốt quá trình thi đấu.‏

‏PVOIL Zone - Trạm cấp phát nhiên liệu cho các vận động viên‏

Ở một nhịp khác, PVOIL Mart trở thành điểm dừng dành cho khán giả. Các hoạt động trải nghiệm, quà tặng và sản phẩm được giới thiệu tại đây tạo thêm không gian tương tác trong những khoảng nghỉ giữa các lượt chạy. Một bên phục vụ những chiếc xe trên đường đua, một bên kết nối với người xem bên ngoài hàng rào thi đấu; hai không gian tạo nên cách hiện diện gần gũi hơn của PVOIL tại mùa giải năm nay.‏

‏Gian hàng trưng bày của PVOIL‏

‏"Chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng một sân chơi thể thao ô tô ngày càng chuyên nghiệp, nơi niềm đam mê tốc độ được thể hiện trong điều kiện tổ chức bài bản, có luật lệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và đặt an toàn lên hàng đầu. Qua mỗi mùa giải, điều đáng mừng là chất lượng chuyên môn được nâng lên, có thêm những vận động viên và câu lạc bộ mới, thêm khán giả đến với đường đua và thêm nhiều người hiểu rằng đam mê tốc độ luôn cần đi cùng kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm", ông Lê Trung Hưng – Phó Tổng giám đốc PVOIL cho biết.‏

‏Ba mùa giải chưa phải một hành trình dài, nhưng đã đủ để Gymkhana Việt Nam tạo dựng những nền tảng rõ nét hơn: một hệ thống thi đấu nối từ vòng khu vực đến chung kết quốc gia, lực lượng vận động viên được rèn luyện và sàng lọc qua từng chặng, cùng sự tham gia ngày càng rộng mở của các câu lạc bộ và người yêu ô tô. PVOIL VGC 2026 khép lại tại Thanh Hóa với hai nhà vô địch mới, đồng thời ghi thêm một dấu mốc trên hành trình đưa Gymkhana trở thành một sân chơi thể thao ô tô ngày càng bài bản và chuyên nghiệp tại Việt Nam.‏