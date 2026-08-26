Madam Pang có động thái mới tại Hà Nội trước trận đấu quyết định Việt Nam - Thái Lan

Chiều 26/8, bà Nualphan Lamsam, thường được biết đến với tên Madam Pang, đã có mặt tại Hà Nội trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan.

Trên trang cá nhân, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đăng video check-in tại sân bay quốc tế Nội Bài, kèm dòng ngắn gọn: “Check in Hanoi” và quốc kỳ Việt Nam.

Trước trận đấu, nữ doanh nhân này viết: “Cùng đoàn kết thành một. Không ai biết kết quả phía trước sẽ ra sao, chỉ biết rằng tất cả mọi người sẽ chiến đấu bằng cả trái tim.”

Bà đồng thời kêu gọi người hâm mộ cổ vũ “Voi chiến” trong trận đấu mà mình dùng cụm từ tiếng Thái “เกมชี้ชะตา”, có thể hiểu là “trận đấu quyết định”.

Trước trận chung kết lượt đi tại Bangkok ngày 22/8, Madam Pang cũng liên tục xuất hiện bên đội tuyển Thái Lan và kêu gọi người hâm mộ tới sân Rajamangala tiếp sức cho đội nhà. Trận đấu thu hút 26.415 khán giả.

Tuy nhiên, Thái Lan sau đó để thua Việt Nam 0-2 ngay trên sân nhà. Hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều đến trong hiệp hai, khiến “Voi chiến” rơi vào thế bất lợi trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình.

Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 26/8. Với cách biệt hai bàn sau lượt đi, đội tuyển Thái Lan cần một màn ngược dòng tại Hà Nội nếu muốn thay đổi cục diện.

Nữ CEO của gia tộc tài chính nổi tiếng Thái Lan

Ngoài bóng đá, Madam Pang là một nữ doanh nhân nổi tiếng tại Thái Lan. Bà hiện là Giám đốc kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) Muang Thai Insurance, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan.

Trong Q2/2026, Muang Thai Insurance ghi nhận doanh thu khoảng 5,3 tỷ baht, tương đương hơn 4.100 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt khoảng 389 triệu baht, tương đương hơn 300 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ.

Doanh nghiệp hiện sở hữu tổng tài sản khoảng 29,3 tỷ baht, tương đương gần 23.000 tỷ đồng.

Madam Pang là thành viên của gia tộc Lamsam, một trong những gia tộc kinh doanh lâu đời tại Thái Lan, có nhiều thế hệ hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và tài chính. Gia tộc này gắn với các thương hiệu lớn như Kasikornbank, Muang Thai Insurance và Muang Thai Life Assurance.