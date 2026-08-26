Sau hai thập kỷ rót gần 2 tỷ USD vào Việt Nam, “gã khổng lồ” dệt may Trung Quốc nêu một đề nghị với Phó Thủ tướng

“Gã khổng lồ” đứng sau 25% sản lượng sợi của Việt Nam

Tập đoàn Texhong được thành lập vào năm 1997, trụ sở chính tại Thượng Hải (Trung Quốc), chuyên sản xuất và kinh doanh hàng dệt may thời trang có giá trị cao. Đến nay, Tập đoàn đã trở thành một trong 3 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dệt may Trung Quốc và là nhà cung cấp sợi bọc dẻo lớn nhất thế giới.

Texhong có hàng loạt các cơ sở sản xuất và khu công nghiệp tại Trung Quốc (Thường Châu, Thái Châu, Nam Thông, Từ Châu, Giang Tô...), Campuchia (Phnom Penh), Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Nicaragua, Honduras, Việt Nam… với năng lực sản xuất 4,2 triệu cọc sợi và 1.400 khung dệt khí; sử dụng hơn 40.000 lao động; có mạng lưới hơn 3.000 khách hàng chất lượng cao trên toàn cầu.

Tập đoàn Texhong bắt đầu triển khai hoạt động đầu tư tại Việt Nam năm 2006, là nhà sản xuất sợi lớn nhất Việt Nam (chiếm 25% tổng sản lượng sợi của toàn ngành dệt may) và là đơn vị tiên phong đầu tư xây dựng khu công nghiệp chuyên sâu về dệt may tại Quảng Ninh.

Trong 20 năm có mặt tại Việt Nam, Texhong đã đầu tư hơn 1,8 tỷ USD vào 16 dự án tại Đồng Nai (cũ), Quảng Ninh, đặc biệt đã xây dựng chuỗi dây chuyền công nghiệp dệt may có sức cạnh tranh toàn cầu tại Khu công nghiệp Texhong – Hải Hà, Quảng Ninh.

Mới đây, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có buổi tiếp đón Chủ tịch Tập đoàn Texhong Hồng Thiên Chúc.﻿ Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Đề xuất của Texhong trong kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Mới đây, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có buổi tiếp đón Chủ tịch Tập đoàn Texhong Hồng Thiên Chúc.﻿

﻿Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, ông Hồng Thiên Chúc cho biết Texhong đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình đầu tư tại Việt Nam theo hướng xanh hơn.

Việc chuyển đổi được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu của tập đoàn sang châu Âu và Hoa Kỳ, trong bối cảnh các thị trường này ngày càng áp dụng nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt liên quan đến phát triển bền vững.

Do dệt may là ngành sử dụng nhiều năng lượng, Chủ tịch Texhong đề nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận những nguồn năng lượng xanh, năng lượng sạch phục vụ sản xuất.

Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của ông Hồng Thiên Chúc nói riêng và Tập đoàn Texhong trong quá trình 20 năm đầu tư, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đối với sự phát triển ngành dệt may, xuất khẩu, tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực và từng bước phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển các nguồn năng lượng sạch. Trong quá trình này, Việt Nam cam kết bảo đảm năng lượng cho Texhong nói riêng cũng như cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

Bên cạnh năng lượng, Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược phát triển logistics với các giải pháp đồng bộ. Việc hoàn thiện hệ thống logistics được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đánh giá cao Tập đoàn Texhong đang triển khai các kế hoạch mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, tiếp tục xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư chiến lược và có kế hoạch chuyển đổi, nâng cấp hoạt động tại Việt Nam theo hướng công nghệ cao hơn, xanh hơn và số hóa hơn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là hướng đi phù hợp với chủ trương của Việt Nam về nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới.﻿

Đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có Texhong, đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững và lâu dài tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam coi thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của Việt Nam.