Từ ngày mai, CSGT sẽ tăng cường xử phạt lỗi vi phạm sau, mức phạt có thể từ 4-22 triệu đồng

Từ 27/8, CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc Pháp Vân – Nghi Sơn

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 27/8/2026, lực lượng CSGT sẽ xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn. Người vi phạm có thể bị phạt tới 6 triệu đồng; trường hợp gây tai nạn, mức phạt có thể lên tới 22 triệu đồng.

Theo thống kê của lực lượng chức năng, từ đầu năm 2026 đến nay, tuyến cao tốc Pháp Vân – Nghi Sơn đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc không giữ khoảng cách an toàn. Các vụ tai nạn khiến một người tử vong, 18 người bị thương và 34 ô tô hư hỏng, với thiệt hại tài sản ước tính khoảng 2,17 tỷ đồng.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 sẽ triển khai xử lý hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn trên toàn tuyến từ Pháp Vân đến Nghi Sơn. Đây là trục giao thông có lưu lượng lớn, thường xuyên có xe tải, xe đầu kéo và xe khách đường dài lưu thông.

Việc không duy trì đủ khoảng cách có thể khiến tài xế không kịp xử lý khi phương tiện phía trước phanh gấp hoặc gặp sự cố. Nguy cơ tai nạn liên hoàn đặc biệt cao đối với xe tải và xe đầu kéo do các phương tiện này có tải trọng lớn, quãng đường phanh dài.

Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, trong điều kiện mặt đường khô ráo và thời tiết bình thường, khoảng cách an toàn tối thiểu được xác định theo tốc độ lưu hành. Xe chạy trên 60 km/h đến 80 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 55 m; trên 80 km/h đến 100 km/h là 70 m; trên 100 km/h đến 120 km/h là 100 m.

Khi phương tiện chạy với tốc độ dưới 60 km/h, người điều khiển phải chủ động duy trì khoảng cách phù hợp với xe chạy liền trước. Khoảng cách này được xác định dựa trên mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế nhằm bảo đảm an toàn.

Trong điều kiện trời mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt, đường đèo dốc hoặc tầm nhìn hạn chế, tài xế phải giữ khoảng cách lớn hơn. Người điều khiển phương tiện cần căn cứ vào tình hình thực tế, hệ thống biển báo và khả năng xử lý của xe để điều chỉnh tốc độ.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nếu hành vi không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế có thể bị phạt từ 20 đến 22 triệu đồng. Mức trừ điểm giấy phép lái xe trong trường hợp này là 10 điểm.

Tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên toàn quốc

Cùng với việc xử lý lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông triển khai đợt tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên phạm vi toàn quốc. Kế hoạch được thực hiện từ ngày 26/8 đến hết ngày 25/9/2026.

Các nhóm phương tiện được tập trung kiểm soát gồm xe kinh doanh vận tải hàng hóa như xe tải, xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc và xe chở vật liệu xây dựng, san lấp. Xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên và xe khách hai tầng có giường nằm cũng thuộc diện kiểm tra.

Hoạt động kiểm soát sẽ được triển khai trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, đường cao tốc và những đoạn đường đèo dốc, quanh co, tầm nhìn hạn chế. Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Ảnh: Cục CSGT

Theo thông báo, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường và vượt xe không đúng quy định. Việc sử dụng điện thoại khi lái xe; dừng, đỗ, đón trả khách hoặc xếp dỡ hàng hóa sai quy định cũng sẽ bị kiểm tra.

Một số hành vi khác thuộc diện kiểm soát gồm sử dụng phương tiện không đăng ký kinh doanh vận tải để chở khách, chở hàng có thu tiền và điều khiển phương tiện quá thời gian cho phép. Các vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, điều kiện của phương tiện và người điều khiển cũng nằm trong kế hoạch xử lý.

Đối với hoạt động vận tải hàng hóa, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra xe chở hàng quá khổ, quá tải hoặc tự ý cơi nới thành thùng. Trên đường cao tốc, hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước tiếp tục là một trong những lỗi được chú trọng.

Việc xử lý có thể không chỉ dừng lại ở tài xế trực tiếp điều khiển phương tiện. Khi phát hiện vi phạm liên quan đến trách nhiệm của đơn vị vận tải, lực lượng CSGT sẽ kiến nghị hoặc phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý doanh nghiệp và chủ xe theo quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo tài xế, nhất là người điều khiển xe tải, xe đầu kéo và xe khách, phải chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, thời gian lái xe và khoảng cách an toàn. Các doanh nghiệp vận tải cũng cần tăng cường quản lý phương tiện, theo dõi dữ liệu giám sát hành trình và thường xuyên nhắc nhở đội ngũ tài xế.