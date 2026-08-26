Dự kiến cả năm 2026, nguồn thu từ đất đạt trên 120.000 tỷ đồng

Thành phố đã xác định 6 quỹ đất với tổng diện tích khoảng 19.325ha, ước tính nguồn thu khoảng 1,5 triệu tỷ đồng; đồng thời dự kiến bổ sung khoảng 3.000ha đất chuyển đổi, có thể tạo nguồn thu khoảng 450.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến khai thác khoảng 15.000ha đất với nguồn thu ước khoảng 800.000 tỷ đồng cùng khoảng 1.200ha đất chuyển đổi, dự kiến thu khoảng 200.000 tỷ đồng. Riêng 6 tháng cuối năm 2026, diện tích giao đất, cho thuê đất dự kiến khoảng 3.000ha. Năm 2027, con số này dự kiến khoảng 6.000ha, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn như Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã: Thư Lâm, Đông Anh; các dự án tại quỹ đất đối ứng hợp đồng BT, dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội, nhà ở xã hội, khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tiếp tục được xác định là kênh quan trọng. Trong năm 2026, thành phố dự kiến tổ chức đấu giá khoảng 50ha đất, không bao gồm đất hạ tầng, với số thu ước khoảng 17.500 tỷ đồng. Đến ngày 31-7, tổng chỉ tiêu thu từ đất được giao trong năm là 98.575 tỷ đồng, thành phố đã thu 69.405,8 tỷ đồng, đạt 70,4%. Trong đó, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 309,6/700 tỷ đồng; tiền thuê đất đạt 8.844/15.000 tỷ đồng; tiền sử dụng đất đạt 61.571/82.875 tỷ đồng. Dự kiến cả năm, nguồn thu từ đất đạt trên 120.000 tỷ đồng.

Để khai thác hiệu quả nguồn lực này, thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp lý các khu đất, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, công khai quy hoạch và thông tin đấu giá. Đồng thời lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Việc khai thác nguồn lực đất đai cần gắn với phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội và các dự án tạo động lực tăng trưởng, qua đó biến nguồn lực đất đai thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.