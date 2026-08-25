Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo thay đổi mới nhất về mã số BHXH từ 1/9
Từ ngày 1/9/2026, số định danh cá nhân/CCCD sẽ thay thế mã số Bảo hiểm xã hội (BHXH).
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Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành hệ thống theo hướng sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số BHXH từ ngày 01/09/2026.
Người dân hoàn toàn có thể yên tâm việc chuyển đổi không làm ảnh hưởng đến quyền lợi tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
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