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Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo thay đổi mới nhất về mã số BHXH từ 1/9

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ ngày 1/9/2026, số định danh cá nhân/CCCD sẽ thay thế mã số Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành hệ thống theo hướng sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số BHXH từ ngày 01/09/2026.

Người dân hoàn toàn có thể yên tâm việc chuyển đổi không làm ảnh hưởng đến quyền lợi tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Theo Duy Anh

phunumoi

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