Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo thay đổi mới nhất về mã số BHXH từ 1/9

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành hệ thống theo hướng sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số BHXH từ ngày 01/09/2026.

Người dân hoàn toàn có thể yên tâm việc chuyển đổi không làm ảnh hưởng đến quyền lợi tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.