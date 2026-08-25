Bí thư Hưng Yên yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc; trong đó đặc biệt lưu ý việc kiện toàn tổ chức Đảng, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp.

Mục tiêu được đặt ra là vừa ổn định tổ chức, vừa bảo đảm chất lượng dạy và học, không để quá trình sắp xếp làm ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục trên địa bàn.

Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: HYO.

Đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, ông Ngọc yêu cầu rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án, xác định rõ tiến độ hoàn thành.

Đặc biệt, phải hoàn thành phương án xử lý đối với 100% công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, gặp khó khăn, vướng mắc hoặc có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, cũng như các dự án đã có bản án, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong năm 2026.

Bên cạnh yêu cầu xử lý các dự án, công trình tồn đọng, ông Ngọc cũng nhấn mạnh nhiệm vụ nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp đăng tải thông tin không chính xác trên không gian mạng.

Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để vi phạm pháp luật.

Theo ông Ngọc, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian tới không chỉ tập trung vào xử lý các vụ việc, vụ án cụ thể mà còn gắn chặt với việc kiểm soát các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí; nhất là quản lý, đầu tư các dự án, công trình và quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy.

Qua đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đặt yêu cầu rõ hơn về trách nhiệm của từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện sớm, xử lý dứt điểm các tồn tại, không để những dự án kéo dài trở thành điểm nghẽn hoặc phát sinh nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước.