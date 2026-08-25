Thúc đẩy kết nối hạ tầng, logistics trên hành lang kinh tế Lào Cai - Vân Nam

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngô Hùng.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết Lào Cai là cửa ngõ giao thương, kết nối Việt Nam, ASEAN với Vân Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc, đồng thời là trung tâm của hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Theo ông Dương Quốc Huy, sau 22 năm hình thành, cơ chế hợp tác giữa 5 địa phương ngày càng khẳng định tính bền vững và hiệu quả. Giai đoạn 2024 - 2026 ghi nhận sự chuyển dịch từ kết nối quan hệ sang kết nối phát triển, với việc thúc đẩy kết nối giao thông, cửa khẩu, logistics, dữ liệu; kết nối sản xuất với thị trường, cửa khẩu với cảng biển và tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, người dân hai bên biên giới.

Ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Hùng.

Tuy nhiên, ông Huy cho rằng tính liên kết tổng thể vẫn hạn chế, nhiều hoạt động còn phân tán, chưa hình thành các chương trình hợp tác quy mô lớn. Hiệu quả kinh tế của hành lang chưa được lượng hóa rõ nét; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh chưa thực sự trở thành trọng tâm.

Qua đó ông Huy đề xuất 3 định hướng lớn, gồm hoàn thiện hành lang kinh tế với hệ thống giao thông kết nối thông suốt, hiện đại; hình thành các chuỗi giá trị liên kết có khả năng cạnh tranh trong khu vực; tạo động lực phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Đỗ Nam Trung, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Hùng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Nam Trung, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao, đánh giá hành lang Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh có vai trò quan trọng trong tăng cường kết nối giữa hai nước, góp phần thực hiện các nhận thức chung cấp cao và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân các địa phương dọc tuyến.

Ông Đỗ Nam Trung đề nghị các địa phương chuyển từ giao thương đơn thuần sang kết nối chiến lược sâu rộng giữa hai nền kinh tế; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, logistics; đồng thời tăng cường giao lưu nhân văn, hợp tác giáo dục, y tế và du lịch.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ngô Hùng.

Đại diện Bộ Ngoại giao cũng đề nghị thúc đẩy kết nối đường bộ, đường sắt, trong đó có tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; phát triển hạ tầng cửa khẩu, cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa; tăng cường đầu tư chất lượng cao, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp công nghệ cao.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương cũng tập trung trao đổi, thảo luận các giải pháp tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các địa phương trong hành lang kinh tế.