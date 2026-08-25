Cơ quan thuế thông báo: Loạt doanh nghiệp có tên trong danh sách sau bị phong tỏa tài khoản ngân hàng

Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa thông báo 59 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Biện pháp được áp dụng là yêu cầu phong tỏa tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Các quyết định được ban hành căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 1377/QĐ-CT ngày 30/6/2025 của Cục trưởng Cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh, thành phố; đồng thời căn cứ các thông báo tiền thuế nợ đã gửi đến từng doanh nghiệp.

Theo cơ quan thuế, nguyên nhân áp dụng biện pháp cưỡng chế là các doanh nghiệp này có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Bên cạnh đó, theo cơ quan thuế, đây là một trong những biện pháp cưỡng chế được cơ quan thuế áp dụng nhằm xử lý tình trạng chậm nộp, nợ đọng thuế kéo dài, tăng cường hiệu quả quản lý thuế và thu hồi đầy đủ các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai yêu cầu các ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi các doanh nghiệp này mở tài khoản thực hiện phong tỏa tài khoản trong phạm vi số tiền ghi tại quyết định cưỡng chế.

Như vậy, việc phong tỏa được thực hiện tương ứng với số tiền bị cưỡng chế, không mặc nhiên phong tỏa toàn bộ số tiền có trong tài khoản nếu số dư lớn hơn nghĩa vụ thuế phải nộp.

Các doanh nghiệp có tên trong quyết định có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Dưới đây là danh sách những doanh nghiệp bị Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức yêu cầu phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và tổ chức tín dụng do nợ thuế quá thời hạn quy định:

Cần làm gì khi có yêu cầu phong tỏa tài khoản từ cơ quan thuế?

Phong tỏa tài khoản ngân hàng là một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Theo quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, biện pháp này có thể được áp dụng đối với người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp như:

Nợ tiền thuế, tiền chậm nộp quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Vẫn còn tiền thuế nợ nhưng có hành vi bỏ trốn hoặc tẩu tán tài sản.

Như vậy, người nộp thuế có khoản nợ quá 90 ngày có thể bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản ngân hàng để thu hồi số tiền còn nợ.

Trước khi ban hành quyết định cưỡng chế, cơ quan thuế sẽ rà soát, xác minh thông tin về tài khoản của người nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thuế có thể yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp số tài khoản, số dư và thông tin giao dịch để phục vụ việc thực hiện quyết định cưỡng chế.

Sau khi quyết định được ban hành, quyết định cưỡng chế và lệnh thu ngân sách nhà nước sẽ được gửi đến người nộp thuế, đồng thời gửi cho ngân hàng, Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng nơi người nộp thuế mở tài khoản.

Căn cứ nội dung quyết định, ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện phong tỏa tài khoản trong phạm vi số tiền bị cưỡng chế và xử lý khoản tiền theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để nộp vào ngân sách nhà nước.

Khi người nộp thuế đã nộp đủ số tiền nợ bị cưỡng chế, hoặc ngân hàng đã thực hiện đủ nghĩa vụ theo quyết định, cơ quan thuế sẽ tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế.

Cụ thể, cơ quan thuế dự thảo và trình người có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế. Văn bản này sau đó được gửi đến người nộp thuế và ngân hàng, Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng có liên quan.

Sau khi nhận được quyết định chấm dứt hiệu lực, các đơn vị liên quan sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt biện pháp cưỡng chế, gỡ phong tỏa tài khoản theo quy định.