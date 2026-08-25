Thông tin mới về sân bay quốc tế 86 năm tuổi của Việt Nam do người Pháp xây dựng

Theo thông tin từ Cục hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Theo đó, mục tiêu đầu tư của Dự án là xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để bảo đảm khai thác hiệu quả chủng loại tàu bay code E (như B747, B787, A350 hoặc tương đương), đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố Đà Nẵng và khu vực duyên hải miền Trung.

Dự án thuộc nhóm B, có quy mô xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh 17R/35L, hệ thống đường lăn của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bảo đảm quy mô cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) với tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 1.696 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2028.

Cấp quyết định đầu tư là Bộ Xây dựng; Ban Quản lý dự án Thăng Long làm Chủ đầu tư Dự án.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về việc đề xuất chủ trương đầu tư Dự án và tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổ chức hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Đồng thời phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai Dự án để bảo đảm tiến độ thực hiện. Quyết định việc đưa vào khai thác, ngừng khai thác công trình hàng không theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng.

Bên cạnh đó, Bộ giao Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chủ động nghiên cứu, triển khai thủ tục theo quy định để đầu tư các công trình bảo đảm hoạt động bay trong phạm vi quản lý theo quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được phê duyệt, bảo đảm khả năng khai thác đồng bộ với các công trình trong sân bay được đầu tư xây dựng, cải tạo.

Sân bay do người Pháp xây dựng, là cửa ngõ quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Theo thông tin do Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và ACV công bố, sân bay Đà Nẵng được người Pháp xây dựng từ năm 1940. Trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam, sân bay trở thành một căn cứ không quân quan trọng của quân đội Mỹ và Không lực Việt Nam Cộng hòa.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: ACV)

Sau năm 1975, sân bay được sử dụng chủ yếu cho mục đích quân sự, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, cùng với quá trình khôi phục và phát triển kinh tế sau thống nhất, hoạt động hàng không dân dụng tại Đà Nẵng từng bước được khôi phục.

Ngày 26/3/1976, Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành quyết định số 88/TC thành lập hàng không dân dụng tại Gia Lâm, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Liên Khương, Buôn Ma Thuột, Phú Bài và Đồng Hới. Đây có thể xem là một trong những dấu mốc quan trọng đưa sân bay Đà Nẵng trở lại với hoạt động hàng không dân dụng sau chiến tranh.

Đến năm 1993, mô hình quản lý các cụm cảng hàng không khu vực được hình thành. Sau đó, cơ cấu quản lý tiếp tục thay đổi theo quá trình tổ chức lại ngành hàng không.

Năm 2012, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tổng công ty cảng hàng không miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Cũng trong giai đoạn này, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trở thành đơn vị trực thuộc ACV.