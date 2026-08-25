Đoạn cao tốc 27.570 tỷ đồng dài 68km, có 2 hầm xuyên núi cấp đặc biệt và 2 cầu có trụ cao nhất Việt Nam đang triển khai đến đâu?

Phối cảnh dự án (Ảnh: Đèo Cả)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, sáng 24/8, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi tại tuyến chính khoảng 576 ha, ảnh hưởng 1.712 hộ và 11 tổ chức; có 46 hộ cần bố trí tái định cư và 701 mộ cần di dời.

Đến nay, các địa phương đã bàn giao 21,84/63,25km; dự kiến đến ngày 30/8 sẽ bàn giao 57/63,25km; còn lại 6,25km đất rừng phòng hộ đang thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng.

Về công tác đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án đang đẩy nhanh các thủ tục để triển khai các gói thầu xây lắp. Với gói thầu XL01 (đoạn Km22+000 – Km39+740), đơn vị đang hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.

Với gói thầu XL02 (đoạn Km39+740 – Km60+000), Ban Quản lý dự án đã bàn giao 4,2/20,76km. Sau khi tiếp nhận mặt bằng, nhà thầu đang triển khai xây dựng lán trại, khảo sát đường công vụ, bãi thải, đồng thời tiếp cận thi công tại một số vị trí.

Với gói thầu XL03 (đoạn Km60+000 – Km77+510), đơn vị đã bàn giao 4,79/19,5km. Trên phạm vi được bàn giao, các nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị, triển khai xây dựng lán trại, phát quang và đường công vụ, phục vụ công tác thi công.

Với gói thầu XL04 (đoạn Km77+510 – Km90+000), đã bàn giao 5,74/9,36km. Các nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị, đồng thời triển khai mặt bằng lán trại và đường công vụ để phục vụ thi công hầm Mang Yang cùng các công trình trên tuyến.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai)

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai lưu ý, khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi thời gian thực hiện gấp, mùa mưa đang đến gần. Các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung nhân lực, phương tiện, chủ động phối hợp để giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng cũng giao nhiều nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan đến dự án. Trong đó, lãnh đạo tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh phối hợp với các địa phương kiểm tra, kịp thời giải quyết các vấn đề nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Cử người phối hợp, hỗ trợ UBND các xã trong việc lập phương án bồi thường, nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Đồng thời, ông Hoàng cũng giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh khẩn trương thành hạ tầng tái định cư và tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai di dời hạ tầng kỹ thuật, viễn thông...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầy xây lắp thực hiện nghiêm các cam kết theo hợp đồng đã ký kết; phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, xây dựng phương án tổ chức thi công khoa học, chi tiết, phù hợp với thực tế.

Quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành công trình đạt chất lượng, tiến độ.