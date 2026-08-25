TPHCM: Lý do nhịp cầu hình lá dừa nước lùi ngày về bến Bạch Đằng

Sáng 25/8, Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood - nhà đầu tư cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cho biết, thời gian lai dắt và lắp dựng nhịp chính của công trình sẽ được điều chỉnh so với kế hoạch trước đó.

Theo kế hoạch ban đầu, nhịp chính dài 187m dự kiến được vận chuyển từ nhà máy chế tạo kết cấu thép tại khu công nghiệp Đông Xuyên (Vũng Tàu) về công trường tại bến Bạch Đằng vào cuối tháng 8, để tiến hành hợp long, thông kỹ thuật.

Tuy nhiên, phương tiện chuyên dụng phục vụ vận chuyển chưa thể bàn giao đúng thời gian khiến kế hoạch phải lùi lại.

Vòm thép nhịp chính cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn có hình dáng như chiếc lá dừa nước.

Theo Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (Vietranstimex) - đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển, sà lan Trung Nam S05 hiện đang được sử dụng cho các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, thời tiết xấu trên biển ảnh hưởng đến quá trình dỡ hàng, khiến thời điểm bàn giao và huy động sà lan phục vụ dự án cầu đi bộ bị chậm so với kế hoạch.

Trong văn bản gửi Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng (DDC) - đơn vị thi công kết cấu thép nhịp chính, Vietranstimex cho biết đã phối hợp tìm phương án thay thế phương tiện. Tuy nhiên, do các yêu cầu về kỹ thuật và pháp lý, hiện chưa có phương tiện khác phù hợp để đáp ứng kế hoạch vận chuyển.

Nhịp cầu sẽ được vận chuyển bằng đường thủy từ khu vực Vũng Tàu về công trường, sau đó lắp đặt lên hai mố cầu đang được xây dựng ở hai bên bờ sông Sài Gòn.

Theo thông báo mới nhất của Công ty cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC - đơn vị cung cấp phương tiện, sà lan Trung Nam S05 dự kiến sẵn sàng bàn giao tại Vũng Tàu vào khoảng ngày 20/9/2026. Mốc thời gian này là dự kiến và có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy tình hình thực tế.

Theo nhà đầu tư, việc vận chuyển nhịp chính là một trong những khâu phức tạp do kết cấu có kích thước và trọng lượng rất lớn. Cụ thể, nhịp chính dài 187m, được thiết kế theo dạng vòm thép uốn lượn, có tổng khối lượng kết cấu khoảng 1.350 tấn. Để phục vụ quá trình thi công, một hệ thống bệ đỡ nặng khoảng 1.700 tấn được bố trí để nâng đỡ toàn bộ kết cấu nhịp cầu.

Việc vận chuyển một kết cấu lớn trên tuyến sông có mật độ tàu thuyền cao đòi hỏi phải tính toán kỹ về phương tiện, thủy triều, hành trình và phương án bảo đảm an toàn hàng hải. Đặc biệt, sà lan phục vụ vận chuyển nhịp chính cũng phải đáp ứng những yêu cầu đặc thù về kích thước và tải trọng. Hiện, cả nước chỉ có hai phương tiện phù hợp cho công tác này, trong đó có sà lan Trung Nam S05.

Nhà đầu tư cho biết dù thời gian vận chuyển phải điều chỉnh, nhà đầu tư và các đơn vị thi công đang tiếp tục chuẩn bị nhân lực, thiết bị và phương án kỹ thuật để có thể triển khai ngay khi sà lan được bàn giao.

Thời điểm lai dắt chính thức và các mốc thi công tiếp theo sẽ được xác định sau khi sà lan Trung Nam S05 được bàn giao và phương án vận chuyển được các bên thống nhất.