Điều chưa từng có trong lịch sử, Việt Nam lọt top 4 thống trị ngành đóng tàu toàn cầu, liên tiếp lập kỷ lục với tàu lớn nhất thế giới

Ảnh minh họa





Theo số liệu của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), trong giai đoạn 2014-2024, Việt Nam liên tục duy trì vị trí trong nhóm 10 nước đóng tàu hàng đầu thế giới. Năm 2023, Việt Nam đứng thứ 7 và đến nay đã vươn lên vị trí thứ 4, sản lượng đóng tàu đạt khoảng 0,72 triệu GT. Dẫn đầu thế giới là Trung Quốc với 39,12 triệu GT, tiếp đến Hàn Quốc với 20,09 triệu GT và Nhật Bản với 9 triệu GT. Đứng thứ 5 là Philippines với khoảng 0,67 triệu GT.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Việt Nam đóng thành công tàu hàng 65.000 tấn lớn nhất từ trước tới nay. Cụ thể, vào cuối năm 2025 tại Hải Phòng, Việt Nam hạ thủy thành công tàu hàng Trường Minh Dream 02. Trường Minh Dream 02 có trọng tải toàn bộ 65.000 DWT, chiều dài 199,99m, chiều rộng lớn nhất 32,26m và mớn nước thiết kế 11,3m. Tàu được xác định là loại tàu có trọng tải lớn nhất từ trước tới nay do chính đội ngũ kỹ sư và công nhân Việt Nam thực hiện.

Không chỉ ghi dấu ấn trên bản đồ đóng tàu thế giới, Việt Nam còn liên tiếp lập những cột mốc mới trong việc tiếp nhận, khai thác các tàu có kích thước và trọng tải lớn, cho thấy năng lực của hệ thống cảng biển và hàng hải trong nước ngày càng được nâng lên.

Vào ngày tháng 4/2026, Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng đón thành công tàu Cosco Shipping Aquarius có trọng tải 197.087 DWT cập cảng. Với chiều dài 400 mét và trọng tải 197.087 DWT, Cosco Shipping Aquarius thuộc nhóm tàu container lớn nhất thế giới hiện nay, đồng thời là tàu có trọng tải lớn nhất từng cập cảng biển Hải Phòng.

Sau đó vào ngày 23/6/2026, tàu container MATZ MAERSK có trọng tải 213.970,8 DWT (giảm tải) đã cập an toàn tại Bến cảng số 5, 6 – Khu bến cảng Lạch Huyện (Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng – HHIT).

Đây cũng là một trong những tàu container có trọng tải lớn nhất từng được phép khai thác tại cảng biển Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong năng lực tiếp nhận tàu siêu trọng của khu bến cảng nước sâu Lạch Huyện nói riêng và hệ thống cảng biển Hải Phòng nói chung.

Việc tiếp nhận tàu được triển khai trên cơ sở chủ trương chấp thuận của Bộ Xây dựng và Quyết định của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu MATZ MAERSK có trọng tải đến 213.970,8 DWT (giảm tải) vào, rời Bến cảng số 5, 6 – Khu bến cảng Lạch Huyện.

MATZ MAERSK thuộc lớp tàu Triple E của hãng vận tải biển Maersk (Đan Mạch), có chiều dài 399,2 m, chiều rộng 59 m, sức chở khoảng 18.270 TEU và nằm trong nhóm những tàu container lớn nhất thế giới đang khai thác trên các tuyến vận tải biển quốc tế.

Việc tiếp nhận thành công tàu MATZ MAERSK tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng; đồng thời cho thấy hệ thống kết cấu hạ tầng hàng hải, luồng hàng hải, khu quay trở, dịch vụ hoa tiêu, lai dắt và năng lực khai thác cảng biển tại Hải Phòng đã đáp ứng yêu cầu phục vụ các tàu container thế hệ mới có kích thước và trọng tải đặc biệt lớn.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng là cảng thông minh hiện đại nhất Việt Nam. Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng có tổng diện tích 73 ha, cầu bến dài 900 m, độ sâu trước bến từ -16,8 m đến - 18,4 m. Cảng có khả năng tiếp nhận cùng lúc 2 tàu container cỡ lớn lên tới 200.000 DWT (≥ 18.000 TEU), chiều dài tàu tối đa 400 m. Sự ra đời của cảng đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực hàng hải, góp phần thúc đẩy giao thương quốc tế và tạo động lực phát triển kinh tế cho miền Bắc cũng như cả nước.

Với 2 bến số 5, số 6 được đầu tư với công nghệ hiện đại nhất hiện nay, Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng sẽ là cảng thông minh đầu tiên tại Việt Nam với cổng ra, vào tự động, cầu tàu bán tự động, có thể đón những tàu lớn nhất thế giới và đi trực tiếp từ những nơi xa nhất như bờ tây, bờ đông nước Mỹ.

Về công nghệ, cảng được trang bị 10 cẩu bờ STS, 36 cẩu e-RTG chạy điện, 1.350 ổ cắm container lạnh, đảm bảo tốc độ và hiệu quả bốc xếp, đồng thời tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Cảng còn áp dụng hệ thống vận hành thông minh: phần mềm TOS đồng bộ quản lý mọi hoạt động; trung tâm vận hành (OC) giám sát thời gian thực; tích hợp công nghệ nhận diện QR, OCR và cảnh báo an ninh thông minh.

Đặc biệt, đây là cảng đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ thống đặt lịch hẹn xe container TAS (Truck Appointment System), giúp tài xế chủ động hơn, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả vận hành.