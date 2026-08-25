Đà Nẵng khởi công hai dự án hạ tầng hơn 4.293 tỷ đồng

Ngày 25/8, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công Dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân, và Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay thuộc TP. Đà Nẵng). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu ấn nút khởi công dự án.

Hai dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.293 tỷ đồng, tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình thích ứng biến đổi khí hậu. Khi hoàn thành, các dự án được kỳ vọng tăng cường kết nối liên vùng, nâng cao năng lực chống chịu trước thiên tai, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân có tổng mức đầu tư hơn 1.571 tỷ đồng, triển khai tại các phường Hòa Cường và Hòa Xuân trong giai đoạn 2025-2029.

Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng hầm chui trên đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Thăng Long; mở rộng đường Lê Thanh Nghị; xây dựng cầu Đò Xu; bổ sung một liên cầu phía hạ lưu cầu Hòa Xuân và tuyến đường ven sông phía Hòa Xuân.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ khởi công.

Các hạng mục này được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực, nâng cao năng lực thông hành, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Nam thành phố.

Việc đầu tư đồng bộ cụm nút giao cũng được xem là bước chuẩn bị quan trọng để đáp ứng nhu cầu đi lại và kết nối trong quá trình đô thị Đà Nẵng tiếp tục mở rộng không gian phát triển.

Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án Phát triển tích hợp thích ứng có tổng mức đầu tư hơn 2.722 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2031. Trong đó, hơn 1.838 tỷ đồng là vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới và hơn 884 tỷ đồng vốn đối ứng.

Một trong những hạng mục đáng chú ý là nạo vét khoảng 60 km sông Trường Giang, xây kè tại các vị trí xung yếu và hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường thủy.

Dự án cũng xây dựng kênh tiêu A3 dài khoảng 2,38 km, kết nối hồ Sông Đầm với sông Trường Giang. Công trình nhằm tăng khả năng tiêu thoát lũ, góp phần giảm ngập khu vực Tam Kỳ.

Cùng với đó, 6 cầu mới qua sông Trường Giang và một cầu dân sinh được hoàn trả sẽ được xây dựng, tăng cường kết nối giao thông, phục vụ đời sống người dân, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch và thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh việc triển khai hai dự án thể hiện quyết tâm của thành phố trong cụ thể hóa các chủ trương phát triển bằng những công trình thiết thực, trực tiếp phục vụ đời sống người dân.

Hiện trạng cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và vệ sinh môi trường; không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Trong quá trình thi công, các đơn vị phải hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân, bảo đảm các công trình được triển khai đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả.