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359 chủ xe máy, ô tô vi phạm trong danh sách sau đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hai lỗi vi phạm phổ biến nhất trong danh sách là người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và chạy quá tốc độ quy định.

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh An Giang đã có thông báo các phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Danh sách bao gồm 359 trường hợp người điều khiển xe máy, ô tô vi phạm, với 2 lỗi phổ biến nhất là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và chạy quá tốc độ quy định.

359 trường hợp vi phạm cụ thể như sau:

Nguồn: Công an tỉnh An Giang

Điều khiển xe chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ sẽ bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt là 20 triệu đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền là 10 đến 14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo quy định tại Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h, mức phạt là 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35km/h, tài xế sẽ bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển vượt quá tốc độ trên 35km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, người điều khiển xe mô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Nếu điều khiển xe máy vượt quá 10km/h đến 20km/h sẽ bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng. Trong trường hợp tài xế chạy quá tốc độ trên 20km/h, mức xử phạt sẽ từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Công an đề nghị tất cả chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

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