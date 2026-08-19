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Dịp 2/9 và khai giảng, CSGT toàn quốc sẽ tập trung xử lý các lỗi vi phạm sau, tất cả những ai tham gia giao thông đặc biệt lưu ý!

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, đồng thời cũng là tháng cao điểm về trật tự, an toàn giao thông gắn với thời điểm khai giảng năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Công điện nêu rõ, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, đồng thời là tháng cao điểm về trật tự, an toàn giao thông gắn với thời điểm khai giảng năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước. Dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và thực hiện tốt nhiều nội dung.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, bảo đảm thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường…

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực trường học, bến đưa đón học sinh, khu du lịch, vui chơi, giải trí, lễ hội, hoạt động vận chuyển học sinh và vận tải hành khách bằng đường thủy… đình chỉ hoạt động ngay đối với phương tiện, bến không đảm bảo các điều kiện an toàn. Chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông.

Tập trung kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và quản lý vận tải trên các lĩnh vực đường bộ, đường thủy; tổ chức tổng kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, tập trung vào xe ô tô kinh doanh vận tải.

Siết chặt quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện chở khách có thu tiền nhưng không đăng ký kinh doanh vận tải, hoạt động trá hình, sai quy định; xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm.

Song song với đó, các đơn vị chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; phân công lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch của Bộ Công an và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới"; phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nhất là kỹ năng điều khiển xe gắn máy (đối với học sinh đủ điều kiện).

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, đồng thời xử lý nghiêm hành vi giao xe, để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; kịp thời thông báo các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm cho nhà trường để phối hợp giáo dục, nhắc nhở, xử lý.

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Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

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