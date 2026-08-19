Chuyển động mới nhất tại tuyến cao tốc hơn 43.700 tỷ đồng xuyên 2 đèo hiểm trở, có trụ cầu cao nhất Việt Nam

Sáng 19/8, tại nút giao với đường Trường Sơn Đông, thuộc xã Đăk Pơ, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công Dự án thành phần 2, đoạn Km22+000 - Km90+000, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự án thành phần 2 có chiều dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng. Đây là đoạn tuyến có quy mô xây dựng và yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất trên toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, dự án đi qua khu vực có điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, đặc biệt tại đèo An Khê. Trên tuyến có nhiều công trình cấp kỹ thuật đặc biệt như hầm An Khê dài 2,8km, hầm Mang Yang cùng 2 cầu Hà Tam và Ba La 2.

Trong đó, trụ cầu Hà Tam và Ba La 2 có chiều cao xấp xỉ 100m, được xác định là những trụ cầu cao nhất Việt Nam hiện nay. Việc thi công các công trình này đòi hỏi áp dụng giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm khắc phục địa hình hiểm trở của khu vực Tây Nguyên.

Dự án thành phần 2 giữ vai trò kết nối hai đoạn tuyến còn lại, qua đó tạo sự đồng bộ, liên hoàn cho toàn bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 đã được khởi công vào ngày 19/12/2025.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Cao tốc 125km, tổng vốn hơn 43.700 tỷ đồng

Toàn bộ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125km, đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai.

Tuyến đường được đầu tư hoàn chỉnh với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h, mặt đường bằng bê tông nhựa.

Tổng mức đầu tư của dự án là 43.734 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương bố trí 42.484 tỷ đồng và ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng.

Cao tốc được chia thành 3 dự án thành phần. Cụ thể, dự án thành phần 1 dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku xuống còn khoảng 1,5-2 giờ, đồng thời giảm từ 40-50% chi phí vận tải, nâng cao năng lực kết nối vùng và hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông khi di chuyển qua hai đèo An Khê, Mang Yang.

Dự án cũng sẽ hình thành trục giao thông chiến lược theo hướng Đông - Tây, kết nối với cao tốc Bắc - Nam, sân bay, cảng biển và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Qua đó, một hành lang logistics quan trọng từ Biển Đông đến khu vực Đông Bắc Campuchia và Nam Lào sẽ từng bước được hình thành.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện khung kết cấu hạ tầng khu vực Tây Nguyên và duyên hải Trung Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tuyến đường còn đóng vai trò cửa ngõ ra biển của khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

Yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công hợp lý.

Các nhà thầu phải huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị hiện đại; xây dựng phương án thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Những đơn vị vi phạm về chất lượng, tiến độ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, nhất là thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên, bố trí mỏ vật liệu và bãi thải.

Bên cạnh đó, tỉnh cần hoàn thiện quy hoạch, tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông kết nối với tuyến cao tốc để phát huy tối đa hiệu quả của dự án sau khi đưa vào khai thác.