Nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế từ 3 lên 10 tỷ đồng

Sáng 19/8, phát biểu tại tổ về định hướng xây dựng Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực, lập dự toán sát thực tế và đẩy mạnh phân cấp.

Theo Bộ trưởng, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỷ lệ vốn đầu tư phải được nâng từ khoảng 31 - 32% GDP hiện nay lên khoảng 40% GDP hằng năm.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Như Ý

“Nếu không nâng được hiệu quả quản lý, sử dụng vốn thì chúng ta không có cách nào để huy động được nguồn lực cho phát triển. Nguồn lực đã thiếu, đã yếu rồi mà lại sử dụng không hiệu quả thì không đạt mục tiêu. Chính vì thế, từng đồng đầu tư công, từng đồng chi tiêu của ngân sách đều phải tính đến hiệu quả”, ông Tuấn nói.

Tư lệnh ngành tài chính cho hay, giai đoạn 2026 - 2030, nguồn lực đầu tư công cần huy động trên 8 triệu tỷ đồng. Đầu tư công chiếm khoảng 20 - 22% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. “Như vậy, gần như tất cả các chỉ số đều phải gấp đôi giai đoạn trước, do đó phải đặt vấn đề tăng hiệu quả”, Bộ trưởng khẳng định.

Một vấn đề quan trọng khác được Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề cập là yêu cầu huy động nguồn lực đầu tư của xã hội vào phát triển kết cấu hạ tầng. Theo ông, việc quy định cứng tỷ lệ vốn nhà nước và vốn tư nhân trong dự án PPP chưa phù hợp với điều kiện rất khác nhau giữa các địa phương.

Bộ trưởng ví dụ, tại Hà Nội, TPHCM hoặc Quảng Ninh, nơi có quỹ đất và khả năng huy động nguồn lực xã hội tốt, Nhà nước có thể không cần tham gia tới 50%, bởi khu vực tư nhân sẵn sàng tham gia với tỷ lệ cao, lên tới 70 – 80%.

Ngược lại, tại những địa bàn khó khăn, nếu yêu cầu vốn tư nhân phải chiếm trên 50% trong một dự án đường giao thông thì nhà đầu tư rất khó thu hồi vốn.

Do đó, điều quan trọng là phải thay đổi phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả của đầu tư công và đầu tư theo phương thức PPP.

Trong phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn này, Bộ Tài chính khuyến khích các công trình liên kết, có tác dụng lan tỏa và đặc biệt là những công trình hạ tầng có khả năng khai thác nguồn lực xã hội.

Miễn giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bên cạnh các giải pháp về ngân sách và đầu tư công, ông Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

Theo đó, ngoài giảm thuế và nâng mức ngưỡng miễn thuế, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và dự kiến sẽ trình Quốc hội về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời sẽ nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng.

Qua khảo sát cùng các hiệp hội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài chính nhận thấy chi phí tuân thủ pháp luật của hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ còn rất lớn, đặc biệt là khó khăn trong công tác hạch toán, kế toán.

Nếu doanh nghiệp phải áp dụng phương pháp doanh thu trừ chi phí khi năng lực hạch toán chưa đáp ứng, họ có thể lo ngại việc tính thiếu, tính sai và dẫn tới vi phạm quy định.

“Chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu làm sao đơn giản nhất thủ tục nộp thuế của người dân và doanh nghiệp để khuyến khích phát triển”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định.

Theo dự kiến chương trình, ngày 20/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.