Chỉ 1 tháng nữa, xã hơn 90.000 dân tại tỉnh định hướng lên TP trực thuộc Trung ương sẽ ‘cất cánh’ lên phường

Một góc xã Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Internet)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2026.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã hiện có, gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.

Sau khi thành lập các phường nêu trên, tỉnh Bắc Ninh có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã.

Trong số 12 phường được thành lập tại tỉnh Bắc Ninh, Hiệp Hoà là phường có dân số lớn nhất, với quy mô 92.583 người.

﻿Kinh tế xã Hiệp Hoà đang phát triển ra sao?

Theo Cổng thông tin điện tử xã Hiệp Hoà, từ lâu, địa phương đã giữ vai trò trung tâm chính trị, kinh tế và văn hoá của khu vực phía Tây tỉnh Bắc Ninh. Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 11.250 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2023 - 2025 đạt 17,2% mỗi năm.

Những năm gần đây, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch rõ nét sang các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Năm 2025, công nghiệp và xây dựng chiếm 61,4%; thương mại, dịch vụ chiếm 10,8% và nông nghiệp chỉ còn chiếm 27,9%.

Xã Hiệp Hoà cho biết, ﻿sự chuyển dịch này cho thấy nền kinh tế địa phương đang dần giảm phụ thuộc vào nông nghiệp, tạo nền tảng mở rộng không gian đô thị và nâng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp.

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 74,4 triệu đồng mỗi năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,55%. Hiện, xã có 1 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp, với tổng diện tích khoảng hơn 481ha. Tổng vốn đầu tư hạ tầng đạt hơn 5.524 tỷ đồng. Các khu, cụm công nghiệp đã thu hút thêm vốn đầu tư thứ cấp và tạo việc làm ổn định cho hơn 9.300 lao động.

Song song với phát triển công nghiệp, Hiệp Hòa đang đầu tư nhiều công trình giao thông, giáo dục và chỉnh trang đô thị. Địa phương hiện triển khai các dự án giao thông và đầu tư mới, với tổng vốn khoảng hơn 354 tỷ đồng. Các dự án tập trung hoàn thiện đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và các công trình hạ tầng xã hội.

Theo Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2045, khu vực này được xác định phát triển theo mô hình đô thị công nghiệp - dịch vụ, đồng thời trở thành trung tâm công nghiệp mới của tỉnh.

Xã Hiệp Hòa cũng được định hướng là động lực tăng trưởng của khu vực phía Tây Bắc Ninh và trở thành một trong những đô thị quan trọng trong Vùng Thủ đô Hà Nội.

Địa phương cho biết, việc thành lập phường không chỉ là thay đổi tên gọi đơn vị hành chính mà kéo theo yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, đầu tư hạ tầng đồng bộ và nâng chất lượng dịch vụ công.

Vì vậy, kế hoạch trong giai đoạn tới, xã tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ phù hợp với định hướng đô thị.