Chỉ đạo mới tại tuyến cao tốc hơn 43.700 tỷ đồng đi qua 2 con đèo hiểm trở: Không để tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai

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Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, ngày 15/8, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 và 2 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

﻿Trong đó, dự án thành phần 2 có chiều dài 68km, từ Km22+000 đến Km90+000. Hiện, công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương tập trung triển khai. Trong đó, xã Hra đã bàn giao 5,74/9,64km đất nông nghiệp; phần còn lại đang hoàn thiện thủ tục, phấn đấu chi trả, bàn giao trước ngày 25/8.

Xã Đak Pơ đã bàn giao 4,7/14,7km; 7,5km tiếp theo đã được phê duyệt phương án, đang hoàn thiện thủ tục chi trả. Xã Ya Hội đã bàn giao 2,5/11,2km; 8,7km còn lại đang hoàn thiện thủ tục chi trả.

Dự án thành phần 1 có tuyến chính dài 22km, từ Km0+000 đến Km22+000. Các đơn vị đã kiểm đếm và phê duyệt phương án đối với 1.969/1.969 hộ dân; chi trả cho 1.822 hộ, bàn giao 20,1/22km mặt bằng sạch, đạt 91%.

Toàn bộ 3.176 ngôi mộ trong phạm vi dự án đã hoàn thành chi trả và di dời. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn còn vướng mắc. Riêng tại xã Bình Phú, địa phương đang vận động 79 hộ dân và 1 tổ chức tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng trước ngày 20/8.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra tiến độ dự án thành phần 2, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại điểm đầu tuyến, thuộc địa phận xã Hra (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai)

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, nhất là các trường hợp chưa thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Việc xác định giá đất phải sát thực tế, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đối với các trường hợp cố tình chây ì, Thanh tra tỉnh được giao kiểm tra, tham mưu hướng xử lý theo quy định, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ và các địa phương rà soát cụ thể diện tích đất, diện tích rừng thuộc phạm vi dự án; khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đất lâm nghiệp, chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định, tạo cơ sở đẩy nhanh giải phóng mặt bằng.

Các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư, bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống.

Với chủ đầu tư và các nhà thầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động kế hoạch thi công theo tiến độ bàn giao mặt bằng; huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, đồng bộ trên phần mặt bằng đã được bàn giao, không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai.

Tuyến cao tốc dài 125km quy mô 4 làn xe, đi qua 2 con đèo hiểm trở

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125km, đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Tuyến có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu là 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 42.484 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng), được chia thành 3 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 (chiều dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng); Dự án thành phần 2 (chiều dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng) và Dự án thành phần 3 (chiều dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng).

Trong đó, đối với dự án thành phần 2, theo Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 30/1/2026 được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt, dự án xây dựng hoàn chỉnh 2 công trình hầm xuyên núi đi qua khu vực đèo An Khê và đèo Mang Yang. Được biết, đây là khu vực có địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc cao.

Theo thông tin tại Lễ Khởi công dự án thành phần 1 và 3, ﻿việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là yêu cầu khách quan, cấp bách và cần thiết.

Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, có tầm quan trọng trong việc tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng. Sau khi hoàn thành, tuyến giúp nâng cao năng lực kết nối vùng, khắc phục các nguy cơ mất an toàn qua 2 đèo An Khê và Mang Yang.

Đồng thời, dự án cũng giúp hình thành trục giao thông chiến lược Đông - Tây, kết nối với cao tốc Bắc - Nam, sân bay, cảng biển và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tạo hành lang logistics quan trọng từ Biển Đông sang Đông Bắc Campuchia và Nam Lào.﻿