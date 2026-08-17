Đích thân kiểm tra dự án thành phần 4 sân bay Long Thành, Cục trưởng Cục Hàng không chỉ đạo gắt gao về tiến độ

Sân bay Long Thành (Ảnh: Báo Chính phủ)

Vào ngày 15/8, tại trụ sở Cảng vụ Hàng không miền Nam, ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng quốc quốc tế Long Thành (giai đoạn 1).

Qua công tác kiểm tra thực tế hiện trường và nghe báo cáo đánh giá từ các đơn vị, ông Uông Việt Dũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các nhà đầu tư trong việc vượt qua khó khăn khách quan lẫn chủ quan để triển khai công tác đầu tư xây dựng thời gian qua.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 (Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam)

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra bức tranh thực tế tại công trường như: một số dự án đã triển khai đáp ứng tiến độ theo hợp đồng; một số dự án khối lượng xây dựng còn tương đối lớn, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới đáp ứng yêu cầu; một số dự án có nguy cơ chậm tiến độ. Đặc biệt, một số dự án hiện chưa được tiến hành khởi công xây dựng.

Để bảo đảm tiến độ chung của đại dự án trọng điểm quốc gia, ông Dũng yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp then chốt.

Thứ nhất, nhà đầu tư phải quán triệt đến toàn bộ cá nhân, đơn vị tham gia dự án về việc đây là công trình trọng điểm quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số (theo Kết luận 18-KL/TW năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng) và là động lực phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Bộ cũng như cả nước. Do đó, các đơn vị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Thứ hai, nhà đầu tư phải cử nhân sự có năng lực, đủ thẩm quyền quyết định thường trực tại hiện trường để xử lý vướng mắc ngay lập tức; thay đổi phương thức điều hành; hoàn thiện bộ máy quản lý và bổ sung nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, phải chủ động dự báo khó khăn, phối hợp với các bên giải quyết vướng mắc, tránh bị động làm đứt gãy tiến độ.﻿

Thứ ba, ﻿ khối lượng công việc còn lại từ nay đến khi hoàn thành xây dựng (31/8) và đưa vào khai thác (tháng 12) là rất lớn, bao gồm các khâu then chốt như thi công, lắp đặt, vận hành thử và nghiệm thu. Do đó, chủ đầu tư phải đẩy nhanh các thủ tục nội nghiệp, thanh toán đúng quy định để tạo nguồn lực tài chính cho nhà thầu thi công đúng kế hoạch.

Đồng thời, dự án phải đảm bảo chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra hành vi tiêu cực trong quá trình triển khai; thi công đáp ứng tiến độ nhưng phải song hành với chất lượng và thẩm mỹ công trình.

Đối với cơ quan tham mưu thuộc Cục Hàng không Việt Nam, ông Uông Việt Dũng giao Phòng Kế hoạch - Tài chính tăng cường giám sát, kiểm tra hiện trường và kiểm điểm tiến độ thường xuyên theo đúng trách nhiệm hợp đồng đã ký.

Bên cạnh đó, đơn vị phải kịp thời tham mưu các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc để đưa dự án vào khai thác đúng hạn và đề xuất ngay các biện pháp xử lý nghiêm đối với trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng trách nhiệm theo hợp đồng đã ký kết.