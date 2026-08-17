6.500 người 'vượt nắng, thắng mưa' tại nhà ga Phượng hoàng lửa sân bay Phú Quốc

Nhà ga T2 là hạng mục cốt lõi thuộc dự án đầu tư phụ mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, nhằm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 . Công trường hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài. Hai nhà thầu phụ trách hạng mục mặt dựng huy động công nhân, kỹ sư và máy móc tập trung đẩy nhanh tiến độ lắp.

Ông Lê Nhữ Tiến, Quản lý dự án của Nhà thầu Sinh Nam Façade, cho biết điều kiện khí hậu biển đảo Phú Quốc tạo áp lực lớn đối với hệ mặt dựng. Vì vậy, hơn 9.500 tấm kính hộp thuộc hệ Unitized được sử dụng tại dự án phải đáp ứng những yêu cầu cao về khả năng chịu lực, tải trọng gió và độ bền trong điều kiện môi trường biển.

Đại công trường Nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang chạy đua về đích. (Ảnh: Anh Quốc)

Mỗi tấm kính diện tích khoảng 2x3 m, khối lượng trung bình khoảng 400 - 500 kg. Đây không chỉ là vật liệu hoàn thiện kiến trúc, mà còn là một bộ phận quan trọng của hệ bao che, trực tiếp bảo vệ không gian bên trong nhà ga, trước tác động của thời tiết mưa, gió và môi trường bên ngoài.

Trong giai đoạn đầu mới triển khai, năng suất lắp đặt ban đầu đạt khoảng 20 tấm/ngày. Khi mặt bằng, thiết bị và nhân lực dần được đồng bộ, năng suất được nâng dần lên khoảng 30 - 40 tấm/ngày, và tiếp tục được tối ưu tăng thêm, nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành mặt dựng theo kế hoạch.

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, 2 nhà thầu phụ trách phần lắp kính đã dành nhiều tháng khảo sát, chuẩn bị và xây dựng 4 xưởng gia công kính, với tổng diện tích hơn 5.000 m² ngay tại Phú Quốc.

Kính nhập khẩu được đưa trực tiếp về xưởng trên đảo, để gia công thành tổ hợp nhôm kính trước khi vận chuyển đến công trường. Việc chủ động tổ chức sản xuất tại địa phương giúp giảm đáng kể thời gian vận chuyển, tăng khả năng kiểm soát tiến độ và hạn chế ảnh hưởng từ điều kiện vận chuyển hàng đường biển ra đảo.

Tại công trường, nhà thầu duy trì khoảng 50 - 60 nhân sự, tổ chức thành nhiều mũi thi công. Phần lớn là các kỹ thuật viên và công nhân đã được đào tạo lành nghề, có kinh nghiệm triển khai các hệ mặt dựng phức tạp tại nhiều dự án nhà cao tầng ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Kỹ sư chỉ huy việc cẩu lắp kính ở mặt ngoài nhà ga T2. (Ảnh: Anh Quốc)

Theo đại diện đơn vị thi công, Phú Quốc đang bước vào mùa mưa bão, thời tiết đặt ra thách thức cao đối với công tác tổ chức thi công. Các mũi triển khai phải tận dụng tối đa những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý dự án và các nhà thầu liên quan, phối hợp để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể.

Theo ông Trần Văn Chung, Giám sát hoàn thiện thuộc Ban Quản lý dự án Sân bay Phú Quốc , việc hoàn thành mặt dựng không chỉ mang ý nghĩa về kiến trúc, mà còn là một mắt xích quan trọng trong tổng tiến độ chung của dự án.

Sau khi hệ thống kính được khép kín, không gian bên trong nhà ga sẽ được bảo vệ trước mưa, gió và hơi ẩm từ môi trường biển. Đây là điều kiện cần thiết để các mũi thi công nội thất, cơ điện và lắp đặt thiết bị bên trong nhà ga có thể đồng loạt tăng tốc.

Đặc biệt, trong điều kiện mùa mưa Phú Quốc kéo dài, mưa gió có thể diễn ra liên tục nhiều ngày, việc khép kín mặt dựng là yêu cầu bắt buộc, để bảo vệ các hạng mục hoàn thiện bên trong.

Sẵn sàng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027

Phía trên công trình, hệ kết cấu thép với khối lượng hơn 27.000 tấn cũng đang được triển khai, và đã hoàn thành phần lớn kết cấu chính.

Sau khoảng 1 tuần thi công, hơn 200 tấm kính đã được lắp đặt, hoàn thiện mặt ngoài Nhà ga T2. (Ảnh: Anh Quốc)

Hệ mái rộng khoảng 120.000 m² cũng đang tiếp tục được thi công. Trong giai đoạn cao điểm, hàng nghìn mét vuông mái được hoàn thiện mỗi ngày, nhằm từng bước tạo mặt bằng an toàn, khép kín công trình và chuẩn bị cho các giai đoạn hoàn thiện tiếp theo.

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, hệ mái là một trong những hạng mục khó nhất của dự án, do tạo hình thiết kế phức tạp với nhiều lớp “lông vũ” nổi và chìm xen kẽ. Tổng khối lượng thép của hệ kết cấu mái lên đến gần 25.000 tấn, với nhịp lớn nhất 72m. Khối lượng khổng lồ này đòi hỏi phải được tổ hợp thành một hệ chịu lực, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công trình, vừa tạo chính xác hình học kiến trúc của những lớp cánh phượng hoàng.

Bên trong nhà ga, dây chuyền hành lý 3 tầng hiện đại đã đạt khoảng 50% khối lượng thi công. Theo kế hoạch, các công tác cuối cùng đang được chuẩn bị để tiến hành kiểm tra chạy thử hệ thống vào ngày 20/8 tới.

Đường cất hạ cánh số 2 dài 3,3 km cũng đã hoàn thành và bay hiệu chuẩn ngày 27/7. Đây là hạng mục có mốc hoàn thành sớm nhất trong dự án, dự kiến khai thác ngày 3/9 tới.

Nhà ga VIP cùng những hạng mục còn lại đang đạt khoảng 85% phần thô. Công trình khi hoàn thiện sẽ có khả năng phục vụ các chuyến bay chuyên cơ với quy mô 300 hành khách.

6.500 người đang “vượt nắng, thắng mưa” trên công trường Nhà ga T2. (Ảnh: Anh Quốc)

Để đạt tiến độ “thần tốc” tại các mũi thi công, hiện công trường Nhà ga T2 huy động khoảng 6.500 kỹ sư, công nhân và cán bộ kỹ thuật, tổ chức thi công theo hình thức 3 ca, 4 kíp liên tục, và có thể tăng lên trong thời gian tới.

Ngoài ra, trên công trường hiện bố trí 4 cần cẩu sức nâng 800 tấn và 4 cần cẩu 650 tấn, phục vụ công tác nâng hạ các cấu kiện kết cấu thép và những hạng mục có tải trọng lớn.

Các thiết bị này hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, để đáp ứng yêu cầu tiến độ. Đặc biệt, nhiều cấu kiện thép siêu trường, siêu trọng được đưa lên độ cao khoảng 46 m, đòi hỏi công tác nâng hạ phải được tổ chức và kiểm soát với độ chính xác rất cao từng milimet.

“Nhiều đêm tôi không ngủ trọn giấc. Nhưng khi nhìn nhà ga thay đổi từng ngày, tôi có thêm động lực. Anh em PMU chúng tôi cùng đồng lòng để tiếp tục quyết tâm đưa Nhà ga T2 về đích đúng cam kết”, ông Chung chia sẻ.

Theo ông Chung, từ nay đến cuối tháng 10, việc khép kín hệ mặt dựng và hệ mái tiếp tục là 2 nhiệm vụ trọng tâm của công trường Nhà ga T2.

Tính đến tháng 8/2026, Nhà ga T2 đã hoàn thành khoảng 95% kết cấu bê tông cốt thép, 70% kết cấu thép và 80% công tác xây dựng. Công trường chuyển sang hoàn thiện, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật và thiết bị phục vụ khai thác.

Công nhân lắp đặt dây chuyền hệ thống xử lý hành lý ký gửi tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: Anh Quốc)

Được xác định là dự án trọng điểm trong công tác chuẩn bị đón APEC 2027, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang chạy đua với tiến độ thi công chưa từng có trong lịch sử hàng không Việt Nam.

Theo kế hoạch tổng thể, Nhà ga T2 hướng tới mục tiêu vận hành thử trong tháng 4/2027, phục vụ công tác chuẩn bị cho APEC 2027.

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc khởi công tháng 7/2025, đầu tư theo hình thức PPP, do Tập đoàn Sun Group thực hiện, với tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, nhà ga được đầu tư với công suất 24 triệu hành khách/năm và hướng tới 50 triệu hành khách/năm trong quy hoạch dài hạn.

Nhà ga được thiết kế mang hình tượng “chim phượng hoàng lửa” sải cánh bay.