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Hiểu thế nào về quyết định thu hồi đất?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong điểm đ khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai năm 2024 có nêu, đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện.

Tuy nhiên, trong thực tiễn đã xảy ra xung đột về cách hiểu, ông Nguyễn Thái Huân (TPHCM) hỏi, cụm từ "quyết định thu hồi" được hiểu là quyết định thu hồi chung cho toàn bộ các thửa đất có trong phạm vi dự án, hay quyết định thu hồi riêng cụ thể theo trình tự thu hồi, bồi thường đích danh từng thửa đất, cá nhân người sử dụng đất?

Quá 03 năm không thực hiện thu hồi, cụm từ "không thực hiện" hiểu như thế nào?

Chủ đầu tư thì nói đã hoàn thành 40% và hiện nay vẫn đang thực hiện chứ không phải "không thực hiện" dù chậm tiến độ 20 năm nay.

Người dân nói, đến nay chưa có quyết định thu hồi cụ thể đến thửa đất của mình, chưa có phương án bồi thường thì không áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai năm 2024; còn nếu cho là đất đã có quyết định thu hồi theo "quyết định thu hồi chung" của toàn bộ dự án rồi dựa trên báo cáo tiến độ của chủ đầu tư cho là dự án đang tiếp tục thực hiện để loại bỏ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện được quy định trong điểm đ khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai năm 2024 tước đoạt quyền lợi của ngưới dân là đi ngược tinh thần tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân trong dự án treo, quyền hợp pháp cho người sử dụng đất.

Ông Huân phản ánh vướng mắc phát sinh thực tiễn khi vận dụng điểm đ khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai 2024 và đề nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh hoặc nếu cần, có hướng dẫn cụ thể để thống nhất vận dụng trên phạm vi cả nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Về quy định liên quan đến "quyết định thu hồi đất", tại Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 20/6/2014 đã quy định về mẫu quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Tại Mẫu số 01c của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ được sửa đổi thành Mẫu số 47 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ đã quy định về mẫu của quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Như vậy, các Quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền ban hành phải bảo đảm hình thức, các nội dung theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo đó, Quyết định về việc thu hồi đất sẽ có hiệu lực kể từ ngày… tháng… năm… được thể hiện trong Quyết định về việc thu hồi đất.

Liên quan đến nội dung về quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai năm 2024, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng và trình ban hành Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, Bộ sẽ nghiên cứu trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo PV

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
thu hồi đất

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