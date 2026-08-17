Đa dạng hóa các sản phẩm tài chính, dịch vụ tại VIFC-DN

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng

Cụ thể là các đề án: Huy động vốn đầu tư nước ngoài cho đầu tư phát triển qua thu hút công ty quản lý tài sản và quỹ đầu tư vào VIFC-DN; thành lập và thí điểm hoạt động Sở giao dịch hàng hóa trong VIFC-DN; thí điểm Sàn giao dịch thị trường tự nguyện và quốc tế đối với tín chỉ carbon, tài sản môi trường gắn với các công cụ tài chính khí hậu tại VIFC-DN.

Kết nối nguồn vốn trung và dài hạn toàn cầu

Liên quan đến Đề án huy động vốn đầu tư nước ngoài cho đầu tư phát triển qua thu hút công ty quản lý tài sản và quỹ đầu tư vào VIFC-DN, trao đổi với Báo điện tử Chính phủ, ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành VIFC-DN cho biết, mục tiêu đề ra nhằm kết nối nguồn vốn trung và dài hạn toàn cầu và nguồn vốn kiều hối cho các dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm, năng lượng, chuỗi cung ứng, tài chính xanh, kinh tế số và logistics tại TP. Đà Nẵng và các địa phương trong nước.

Phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030 cấp phép cho 2-3 công ty quản lý tài sản quốc tế, thành lập tối thiểu 5 quỹ đầu tư để huy động và giải ngân từ 1-3 tỷ USD trong 2 năm đầu (2026-2027) và 2-4 tỷ USD/năm (giai đoạn 2028-2030), thu xếp vốn tối thiểu cho 8-12 dự án.

Sản phẩm, dịch vụ thí điểm gồm: Huy động nguồn vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư vào các dự án cho hạ tầng trọng điểm, năng lượng, cảng-logistics, hạ tầng số, các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, tài trợ chuỗi cung ứng gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Huy động nguồn vốn nước ngoài cho các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm của thành phố (thành lập Công ty quản lý tài sản và Quỹ đầu tư hạ tầng; hoặc thành lập Công ty Đầu tư tài chính Đà Nẵng làm đầu mối phát hành trái phiếu quốc tế, tiếp nhận tài trợ hoặc cho vay lại) cho các dự án: Đầu tư hạ tầng VIFC-DN, đường cao tốc nội thị, dự án mở rộng đường Nguyễn Sinh Sắc, hạ tầng kết nối đô thị-cảng biển, trung tâm dữ liệu vùng,…

Nhà đầu tư thành lập công ty quản lý vốn, huy động vốn tín dụng quốc tế để phục vụ các dự án đầu tư tư nhân quy mô lớn như: Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng VIFC-DN, dự án nhà máy điện LNG Hòa Ninh, hạ tầng Khu thương mại tự do Đà Nẵng, khu phức hợp Đà Nẵng DownTown, khu tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng…Đồng thời huy động vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm tại một số địa phương có nhu cầu.

Quỹ đầu tư, công ty công nghệ tài chính, tổ chức cho vay không nhận tiền gửi cung cấp các dịch vụ bao thanh toán, dịch vụ thanh toán xuyên biên giới, cấp tín dụng trên nền tảng ứng dụng công nghệ để tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logistics tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Về tổ chức thực hiện, sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương triển khai đề án, Cơ quan điều hành VIFC-DN sẽ phối hợp Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM (VIFC-HCMC) thống nhất ban hành quy chế cấp phép và quản lý hoạt động cho các quỹ đầu tư, công ty quản lý vốn không thuộc các tổ chức kinh doanh chứng khoán truyền thống.

Đồng thời, Cơ quan điều hành VIFC-DN tiếp nhận hồ sơ thành lập pháp nhân và cấp phép hoạt động cho các nhà đầu tư quan tâm, công ty quản lý tài sản, quỹ đầu tư quốc tế, công ty công nghệ tài chính trở thành thành viên VIFC-DN theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Sau khi có ngân hàng thành viên hoạt động, dự kiến trong 6 tháng tiếp theo các thành viên quỹ đầu tư và quản lý tài sản tại VIFC-DN sẽ trực tiếp đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, phát hành chứng chỉ quỹ, bảo lãnh phát hành trái phiếu hoặc triển khai các dịch vụ, sản phẩm thí điểm do Cơ quan điều hành VIFC-DN cấp phép để huy động vốn đầu tư nước ngoài cho đầu tư phát triển.

Từng bước tạo lập mức giá tham chiếu và thử nghiệm các công cụ phòng ngừa rủi ro

Về đề án thành lập và thí điểm hoạt động Sở giao dịch hàng hóa trong VIFC-DN, mục tiêu đề ra là để từng bước tạo lập mức giá tham chiếu và thử nghiệm các công cụ phòng ngừa rủi ro về giá cho các mặt hàng nông sản chủ lực của khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung.

Sản phẩm dịch vụ thí điểm gồm: Tổ chức thị trường giao dịch vật chất (giao ngay hoặc đăng ký kỳ hạn) đối với cà phê Robusta, hồ tiêu, viên nén gỗ; từng bước nghiên cứu, hoàn thiện các điều kiện để mở rộng mặt hàng chiến lược như cao su, gạo, điều, ca cao... hoặc các sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao của Việt Nam như sâm Ngọc Linh, yến sào vào giao dịch khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Thử nghiệm có kiểm soát đối với việc cung ứng các hợp đồng phái sinh tương lai.

Cung cấp các dịch vụ về công bố giá tham chiếu, chỉ số giá, dữ liệu tồn kho và thông tin thị trường. Cung cấp tín dụng, tài trợ các giao dịch hàng hóa đủ điều kiện thông qua dịch vụ của ngân hàng, quỹ đầu tư liên kết.

Về tổ chức thực hiện, sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương triển khai đề án, UBND TP. Đà Nẵng sẽ chỉ đạo Cơ quan điều hành VIFC-DN phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn về giao dịch hàng hóa phái sinh, quy chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu giám sát liên ngành làm cơ sở để điều chỉnh, mở rộng danh mục hàng hóa và dịch vụ nhằm bảo đảm ổn định thị trường, an ninh kinh tế và lợi ích quốc gia.

Đồng thời, Cơ quan điều hành VIFC-DN tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Sở giao dịch hàng hóa của các nhà đầu tư quan tâm đã đăng ký trở thành thành viên của VIFC-DN, hướng dẫn cấp phép thử nghiệm có kiểm soát đối với các hoạt động giao dịch phái sinh và tổ chức thanh toán bù trừ trong phạm vi VIFC-DN.

Dự kiến sau 6 tháng từ khi được cấp phép hoạt động, Sở giao dịch hàng hóa tại VIFC-DN có thể triển khai ngay các hoạt động đấu giá giao ngay, các hợp đồng kỳ hạn có đăng ký và sau 18 tháng có thể triển khai các hợp đồng phái sinh tương lai.

Tập trung phát triển 2 nhóm sản phẩm ưu tiên

Về Đề án thí điểm Sàn giao dịch thị trường tự nguyện và quốc tế đối với tín chỉ carbon, tài sản môi trường gắn với các công cụ tài chính khí hậu tại VIFC-DN nhằm thử nghiệm có kiểm soát để phát triển từ 15-20 dự án, hình thành 5 đến 8 dự án thí điểm đáp ứng điều kiện tạo lập tài sản môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, giao dịch và huy động nguồn lực quốc tế dựa trên tín chỉ carbon tự nguyện, tín chỉ loại bỏ carbon và một số tài sản môi trường đủ điều kiện.

Sản phẩm, dịch vụ thí điểm gồm: Cung cấp các dịch vụ chuẩn bị dự án; quản lý dữ liệu và vòng đời tài sản; tổ chức giao dịch sơ cấp và giao dịch giao ngay có kiểm soát, thí điểm chương trình tạo lập tín chỉ carbon, tài sản môi trường. Tập trung phát triển 2 nhóm sản phẩm ưu tiên là: Tín chỉ carbon tự nguyện và tín chỉ loại bỏ carbon.

Về tổ chức thực hiện, sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương triển khai đề án, Cơ quan điều hành VIFC-DN sẽ xây dựng các tiêu chí tham gia cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, các giới hạn đối với nhà đầu tư và cơ chế báo cáo, giám sát làm cơ sở cấp phép cho nhà đầu tư quan tâm phát triển nền tảng, sàn giao dịch tín chỉ carbon, xác định các dự án thí điểm tại Đà Nẵng, lựa chọn các đối tác cung cấp dịch vụ đo lường, báo cáo và thẩm tra, đăng ký và thẩm định, niêm yết và giao dịch.

Dự kiến 12 tháng sau khi được Cơ quan điều hành cấp phép thử nghiệm, nhà đầu tư có thể đưa vào hoạt động sàn giao dịch tín chỉ carbon tự nguyện và tài chính khí hậu quốc tế Đà Nẵng và sau 24 tháng có thể đưa các tài sản tạo lập từ tín chỉ carbon trên địa bàn thành phố lên giao dịch trên sàn.

Sản phẩm đề xuất đáp ứng các điều kiện

Ông Đặng Đình Đức khẳng định: Các sản phẩm đề xuất đáp ứng các điều kiện như: Phù hợp chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; có khung pháp lý cơ bản về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp phép, thành lập quy định tương đối đầy đủ tại các nghị định, quy chế hoạt động; có nguồn cung ổn định; có nhu cầu thị trường lớn; có cơ chế quản lý, giám sát theo tiêu chuẩn quốc tế; có thành viên thị trường đủ năng lực triển khai dự án.

Đối với nội dung pháp luật đã quy định rõ, các nhà đầu tư sẽ phải tuân thủ đầy đủ và không sử dụng cơ chế thử nghiệm để miễn trừ nghĩa vụ. Đối với các nội dung chưa có quy định hoặc có quy định phân tán, Cơ quan điều hành VIFC-DN có thẩm quyền ban hành quy chế thí điểm với phạm vi, đối tượng, hạn mức, thời hạn, nghĩa vụ báo cáo, cơ chế giám sát và phương án chấm dứt rõ ràng, bảo đảm yêu cầu phòng, chống rửa tiền, an toàn hệ thống và chủ quyền quốc gia.