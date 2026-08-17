Vĩnh Long tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Vĩnh Long vừa tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là kỳ Tổng điều tra kinh tế lần thứ 7 được triển khai tại Việt Nam, thực hiện định kỳ 5 năm 1 lần nhằm thu thập thông tin cơ bản về tình hình sản xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh tế.

Một góc trung tâm tỉnh Vĩnh Long.

Với Vĩnh Long, đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, được triển khai trong điều kiện tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sau khi hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh.

Theo kết quả sơ bộ, Vĩnh Long đã thu thập thông tin gần 235.000 đơn vị điều tra, gồm gần 14.000 doanh nghiệp, hợp tác xã; hơn 218.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; 2.632 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; 1.767 tổ hợp tác và 2.280 cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ.

Kết quả sơ bộ cho thấy khu vực doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Tính đến ngày 31/12/2025, toàn tỉnh có 9.744 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, tăng 6,04% so với năm 2024 và tăng 34,66% so với năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp FDI tăng 24,04% so với năm 2020.

Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Tổng số lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp năm 2025 đạt hơn 241 nghìn người, tăng 7,7% so với năm 2024 và tăng 29,6% so với năm 2020. Tốc độ tăng lao động cao hơn tốc độ tăng số doanh nghiệp, cho thấy xu hướng mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và gia tăng năng lực tạo việc làm của khu vực doanh nghiệp.

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục là những khu vực tạo việc làm lớn cho nền kinh tế.

Bên cạnh khu vực doanh nghiệp, khu vực cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Toàn tỉnh có hơn 218.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 0,3% so với năm 2020. Lao động trong khu vực này đạt gần 373.000 người, tăng 0,36% so với năm 2020.

Đối với khu vực kinh tế tập thể, đến ngày 31/12/2025, toàn tỉnh có 442 hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, với 3.114 lao động. Số lượng hợp tác xã tăng gần 42% và số lao động tăng 1,3% so với năm 2020.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế 2026 tỉnh Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng Thống kê tỉnh Vĩnh Long cho biết, Tổng điều tra kinh tế 2026 được rút ngắn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu để kịp thời công bố số liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Nhìn chung, Vĩnh Long đã thu thập hệ thống thông tin tương đối đầy đủ về số lượng, quy mô, lao động, kết quả hoạt động của các loại hình cơ sở kinh tế, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Kết quả Tổng điều tra là cơ sở quan trọng để đánh giá toàn diện quy mô, cơ cấu và mức độ phát triển của các loại hình đơn vị sản xuất, kinh doanh, sự nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Kết quả Tổng điều tra kinh tế 2026 của tỉnh Vĩnh Long được Ban Chỉ đạo Trung ương (Cục Thống kê) nghiệm thu, xếp loại giỏi, thể hiện sự nỗ lực lớn của Ban Chỉ đạo các cấp và lực lượng điều tra viên.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng điều tra của tỉnh Vĩnh Long được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, 2 tập thể và 7 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 5 tập thể và 10 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 29 tập thể và 242 cá nhân nhận Giấy khen của Trưởng Thống kê tỉnh.