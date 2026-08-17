Đúng 6/11, Việt Nam hoàn thành công trình chưa từng có, Trung Quốc đóng góp lớn, một bước ngoặt quan trọng diễn ra từ 5 năm trước

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Vào ngày 6/11/2021, tuyến ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông chính thức được nghiệm thu và bàn giao cho Hà Nội đưa vào vận hành khai thác. Sau đó, vào ngày 13/1/2022, tuyến ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông chính thức khánh thành. Theo Báo Chính phủ, đây là tuyến ĐSĐT đầu tiên tại Việt Nam.

Cát Linh - Hà Đông là dự án ĐSĐT được triển khai thí điểm đầu tiên của cả nước cũng như tại TP. Hà Nội bằng vốn vay của Chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Nhà thầu tuyến Cát Linh - Hà Đông là tập đoàn EPC Cục 6 đường sắt Trung Quốc, được khởi công từ ngày 10/10/2011 và khai thác thương mại nào 6/11/2021. Tuyến dài 13,1km (gồm 12 ga trên cao) với tổng mức đầu tư là 886 triệu USD (khoảng hơn 20.000 tỷ đồng).

Tuyến này có số lượng 13 đoàn tàu (mỗi tàu có 4 toa). Chạy với tốc độ trung bình 35km/h (tối đa 80km/h). Năng lực vận chuyển 1.362 khách/tàu. Hãng sản xuất tàu là Công ty TNHH Trang thiết bị tàu điện ngầm Bắc Kinh (Trung Quốc).

Đáng chú ý, tuyến Cát Linh - Hà Đông được thiết kế và thi công các thiết bị theo tiêu chuẩn Trung Quốc. Đoàn tàu sử dụng công nghệ động cơ phân tán, gồm 8 động cơ được đặt ở khoang giữa.

Về mức độ tự động hóa, tuyến Cát Linh - Hà Đông được thiết kế với mức 2,5/5 theo tiêu chuẩn thế giới, nghĩa là vẫn cần người lái tàu. Trung tâm chỉ huy tự động ra lệnh cho tàu chạy ở tốc độ tối đa và tối thiểu dựa trên tín hiệu thu phát tự động.

Trên khoang lái, thông tin hiển thị tự động giúp lái tàu biết khi cần tăng hoặc giảm tốc. Hệ thống tự động khống chế tốc độ của tàu và gồm 3 hệ thống con đảm bảo giám sát, khống chế vận hành và tự động hóa. Hệ thống này giúp khống chế giãn cách các đoàn tàu, ngăn rủi ro vượt tốc độ và chọn phương án vận hành tối ưu.

Tàu Cát Linh - Hà Đông được trang bị hệ thống thông tin liên lạc qua cáp sợi quang, hệ thống thông tin vô tuyến với ăng ten phủ sóng mạnh và hệ thống camera giám sát trên tuyến cũng như tại trung tâm điều hành.

Cùng với đó, dự án vận hành hệ thống soát vé tự động, ứng dụng giải pháp sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, hạ tầng và công nghệ được nâng cấp đồng bộ thiết bị đầu đọc đa chuẩn trên toàn bộ các cổng kiểm soát tại 12 nhà ga, bảo đảm giao tiếp an toàn, thông suốt với căn cước công dân gắn chip, thẻ NFC, mã QR, thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng.

Hệ thống camera AI được tích hợp tại các cổng soát vé, cho phép so khớp sinh trắc học khuôn mặt với dữ liệu ảnh trong căn cước công dân của hành khách, bảo đảm an toàn, bảo mật và chính xác. Với hành khách được hưởng chính sách ưu đãi của thành phố, việc định danh thực hiện trực tiếp bằng thẻ căn cước, căn cước công dân hoặc thông qua VNeID.