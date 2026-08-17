Thanh Hóa: Chậm giải phóng mặt bằng nhiều dự án đầu tư công

Nhiều dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thể triển khai do vướng mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Chung.

Những “điểm nghẽn”

Năm 2026, UBND xã Tống Sơn được giao thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 8 dự án đầu tư công với tổng diện tích 6,71ha, trong đó có những dự án hạ tầng quan trọng, như dự án đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Lĩnh (nút giao cao tốc tại xã Hà Lĩnh) - Cụm di tích đền Hàn, Cô Bơ, xã Tống Sơn; Dự án tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa. Đến ngày 15/7, địa phương này đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 1,69ha.

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Tống Sơn cho biết: Hiện nay, nhiều dự án trên địa bàn xã đã hoàn thành kiểm kê, phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa có nguồn vốn chi trả. Địa phương cũng chưa có khu tái định cư để bố trí cho các hộ phải di dời; một số trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường hoặc đề nghị tái định cư tại chỗ nhưng không phù hợp quy định. Bên cạnh đó, nhiều dự án còn vướng mắc về thủ tục pháp lý do hết thời gian thực hiện hoặc hết hiệu lực danh mục thu hồi đất, phải gia hạn và hoàn thiện lại hồ sơ. Hồ sơ địa chính của một số dự án còn sai lệch về diện tích, ranh giới, chủ sử dụng đất; nhiều hộ dân chưa ký hồ sơ kiểm kê hoặc còn tài sản trên đất cần tiếp tục xác minh, áp giá bồi thường.

Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở xã Tân Tiến. Theo đó, năm 2026, UBND xã Tân Tiến được giao thực hiện GPMB diện tích 6,34ha để triển khai dự án điểm dân cư nông thôn xã Nga Thái. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa đủ điều kiện triển khai các bước GPMB do quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chưa được phê duyệt; một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường vì cho rằng đơn giá còn thấp. Bên cạnh đó, khu vực dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, việc đầu tư hạ tầng cần được tính toán kỹ về khả năng kết nối giao thông cũng như hiệu quả khai thác quỹ đất sau đầu tư. Ngoài ra, năm 2026 xã Tân Tiến còn được giao thực hiện GPMB 6,32ha để triển khai dự án khu dân cư phía Bắc và phía Nam tuyến đường giao thông từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển. Tuy nhiên, đến giữa tháng 7, các bước như đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường vẫn chưa hoàn thành nên chưa có diện tích GPMB theo kế hoạch…

Được biết, Tống Sơn và Tân Tiến chỉ là hai trong số 27 địa phương tại Thanh Hóa đang gặp khó khăn trong công tác GPMB các dự án đầu tư công. Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cho thấy, đến ngày 15/7, toàn tỉnh vẫn còn 27 địa phương chưa có kết quả GPMB đối với các dự án đầu tư công.

Cần quyết liệt hơn

Tìm hiểu thêm thông tin từ chính quyền các địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cho thấy, tình trạng tiến độ GPMB bị chậm như hiện nay xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân chính được chỉ ra là việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và loại đất phục vụ bồi thường mất nhiều thời gian do hồ sơ đất đai hình thành qua nhiều thời kỳ, thiếu đồng bộ, phát sinh tranh chấp. Một bộ phận người dân chưa đồng thuận vì cho rằng đơn giá bồi thường về đất, cây trồng và tài sản trên đất còn thấp. Bên cạnh đó, nhiều địa phương thiếu quỹ đất tái định cư hoặc hạ tầng khu tái định cư chưa hoàn thiện, dẫn đến việc bố trí tái định cư kéo dài.

Cùng với đó, nhiều dự án cũng chưa đủ cơ sở pháp lý để triển khai do chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, danh mục thu hồi đất đã hết hiệu lực hoặc phải điều chỉnh hồ sơ. Không ít dự án đã hoàn thành các bước thu hồi đất nhưng chưa được bố trí nguồn vốn để chi trả bồi thường, hỗ trợ. Đối với các dự án do doanh nghiệp tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, việc người dân yêu cầu mức giá quá cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ. Trong khi đó, đối với các dự án nhà nước thu hồi đất, nhiều hộ dân lại so sánh mức bồi thường với giá thỏa thuận của doanh nghiệp nên chưa đồng thuận với phương án bồi thường.

Để khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, tại các cuộc kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư công, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu chính quyền các xã tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do cấp xã quản lý, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra. Chủ động tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, xử lý hiệu quả các “nút thắt” trong công tác GPMB, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các xã đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất nhằm tạo nguồn lực đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm.