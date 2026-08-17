Doanh nghiệp FDI đánh giá cao khả năng R&D, kiến tạo sản phẩm của Việt Nam

Đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những hướng hợp tác quan trọng của Việt Nam với các đối tác quốc tế, khi các quốc gia ngày càng chuyển từ mô hình hợp tác dựa trên kết nối, đầu tư sang cùng nghiên cứu, phát triển công nghệ và đồng kiến tạo sản phẩm.

Là doanh nghiệp công nghệ hoạt động về marketing ở thị trường Nhật Bản, ông Bùi Hùng Việt, CEO Viettel Software cho rằng, Việt Nam đang từng bước phát huy lợi thế về nguồn nhân lực công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp và năng lực nghiên cứu để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo toàn cầu.

"Việt Nam là những làn sóng công nghệ trẻ, có rất nhiều kỹ sư AI giỏi. Chính vì vậy, mình có thể tận dụng nguồn lực chất lượng cao ở Việt Nam kết hợp với các công nghệ hàng đầu của Nhật Bản. Tôi nghĩ là chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm giá trị hơn cho cả hai đất nước, cho cả các cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản."

Nhiều khách hàng Nhật Bản quan tâm đến dịch vụ phát triển phần mềm của Viettel Software.

Từ thực tiễn 20 năm đầu tư tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Meiko Hightech, nhấn mạnh sự thay đổi trong cách doanh nghiệp FDI nhìn nhận Việt Nam. Không chỉ sản xuất dựa trên lợi thế nhân công, doanh nghiệp ngày càng hướng đến nghiên cứu, phát triển công nghệ và cùng Việt Nam tạo ra các sản phẩm, giải pháp mới.

"Tôi đánh giá rất cao Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) ở khu công nghệ cao Hòa Lạc. Chúng tôi có một công ty là Meiko Hi-tech, công ty đó chúng tôi mới thành lập được cấp phép vào cuối năm ngoái, và chúng tôi đang hoàn thiện các thủ tục và thiết kế, xây dựng tòa nhà. Dự kiến là cuối năm nay sẽ khởi công.

Đây là một minh chứng cho việc các doanh nghiệp FDI nước ngoài không chỉ đơn thuần là sản xuất ở Việt Nam mà họ cũng đang dần chuyển đổi từ sản xuất sang nghiên cứu. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ phải đẩy mạnh lực lượng lao động chất lượng cao thay vì chúng ta cũng hướng tới là cung cấp lao động giá rẻ. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm trong tương lai sắp tới khi công nghệ AI và hàng không vũ trụ phát triển."

Có thể thấy, hợp tác đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với các đối tác đang có cơ hội chuyển từ kết nối đơn thuần sang đồng kiến tạo. Khi doanh nghiệp cùng tham gia nghiên cứu, trường đại học gắn đào tạo với nhu cầu thị trường và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái, các nguồn lực của các bên có thể được kết nối hiệu quả hơn, tạo ra những sản phẩm, công nghệ và nguồn nhân lực phục vụ cả thị trường trong nước và quốc tế.