Sắp xếp, sáp nhập trường học: Quy trình nhân sự; chấm điểm lựa chọn bổ nhiệm hiệu trưởng

Tại Quyết định số 2591/QĐ-UBND phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quy trình thực hiện đề xuất nhân sự và tiêu chí rà soát, đánh giá, sàng lọc, lựa chọn bổ nhiệm hiệu trưởng trường học sau sắp xếp



Quy trình thực hiện đề xuất nhân sự và tiêu chí rà soát, đánh giá, sàng lọc, lựa chọn bổ nhiệm hiệu trưởng trường học sau sắp xếp

Phạm vi và nguyên tắc áp dụng:

- Quy trình này áp dụng để rà soát, đánh giá, sàng lọc và đề xuất nhân sự hiệu trưởng trong số hiệu trưởng đương nhiệm của các trường được hợp nhất, sáp nhập.

- Kết quả chấm điểm là căn cứ tham khảo quan trọng, không thay thế thẩm quyền, trách nhiệm xem xét, kết luận của cấp ủy và quyết định bổ nhiệm của người có thẩm quyền.

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; kiểm soát quyền lực, phòng, chống chạy chức, chạy quyền, cục bộ địa phương và lợi ích nhóm.

- Không mặc nhiên lựa chọn hiệu trưởng của trường đặt trụ sở chính, trường được giữ tên, người có tuổi đời hoặc thâm niên cao hơn.

Các bước thực hiện lựa chọn, bổ nhiệm hiệu trưởng sau sắp xếp

Bước 1. Xây dựng phương án nhân sự

Ủy ban nhân dân cấp xã xác định vị trí hiệu trưởng trường mới; rà soát toàn bộ hiệu trưởng các trường thuộc diện sáp nhập; phân loại trường hợp áp dụng Điều 33 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP và trường hợp phải thực hiện quy trình bổ nhiệm thông thường; thành lập Tổ thẩm định từ 05 đến 07 người.

Bước 2. Thông qua chủ trương, tiêu chí

Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã xem xét, thống nhất chủ trương, nguyên tắc, tiêu chí, thành phần Tổ thẩm định và danh sách nhân sự đủ điều kiện được đưa vào diện xem xét, sàng lọc theo phân cấp quản lý cán bộ.

Bước 3. Thẩm định điều kiện, hồ sơ

- Cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì rà soát, tổng hợp hồ sơ, xác minh số liệu, lập báo cáo so sánh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ: Thẩm định dự thảo Đề án sáp nhập và phương án nhân sự viên chức quản lý (cấp trưởng) cơ sở giáo dục sau sắp xếp của Ủy ban nhân dân xã, phường trước khi thực hiện bổ nhiệm theo thẩm quyền quy định.

- Cơ quan có thẩm quyền của Đảng ủy cấp xã: Thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

Bước 4. Chấm điểm và lấy ý kiến tham khảo

Tổ thẩm định thực hiện chấm điểm độc lập, kiểm tra chéo; tổ chức lấy phiếu tham khảo mức độ tín nhiệm theo mẫu thống nhất; lập báo cáo so sánh toàn diệntừng nhân sự.

Bước 5. Tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét nhân sự

Tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thảo luận toàn diện về từng nhân sự, bỏ phiếu kín đề xuất một nhân sự hiệu trưởng và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã.

Bước 6. Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã kết luận nhân sự

Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã xem xét hồ sơ, kết quả thẩm định, điểm số, phiếu tín nhiệm, ý kiến khác nhau; thảo luận và bỏ phiếu kín để kết luận phương án nhân sự theo phân cấp quản lý cán bộ.

Bước 7. Quyết định bổ nhiệm

Trên cơ sở kết luận của cấp ủy và kết quả sàng lọc, người có thẩm quyền theo phân cấp quản lý của tỉnh xem xét, ban hành quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường mới.

Cách chấm điểm chi tiết

Điều kiện bắt buộc trước khi chấm điểm

Thuộc nguồn nhân sự được cấp có thẩm quyền xem xét. Trước hết lựa chọn trong số hiệu trưởng đương nhiệm của các trường được sắp xếp; trường hợp không có nhân sự tại chỗ đáp ứng thì xem xét nguồn từ nơi khác theo quy định.

Đáp ứng tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ hiệu trưởng tương ứng với cấp học; có hồ sơ, lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng.

Được cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm gần nhất. Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức trong 05 năm gần nhất được sử dụng để chấm điểm, so sánh theo tiêu chí 2.1. Không đưa vào diện đề xuất người có năm bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có vi phạm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn bổ nhiệm.

Đủ sức khỏe và đáp ứng yêu cầu về tuổi theo quy định áp dụng đối với từng trường hợp. Trường hợp nhân sự được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính điều kiện về tuổi bổ nhiệm theo điểm a khoản 7 Điều 29 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP.

Không đưa vào diện xem xét, đề xuất bổ nhiệm các trường hợp thuộckhoản 9 Điều 29 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP. Đối với đơn thư nặc danh, dư luận,phản ánh hoặc thông tin chưa được cơ quan có thẩm quyền xác minh và không thuộc trường hợp pháp luật quy định phải tạm dừng xem xét bổ nhiệm thì không sử dụng làm căn cứ loại nhân sự hoặc hạ điểm.

Tại Quyết định, tỉnh Ninh Bình cũng hướng dẫn chấm điểm chi tiết (áp dụng cho 5 năm gần nhất) để lựa chọn, bổ nhiệm hiệu trưởng trường học sau sắp xếp, sáp nhập.

Toàn văn: Quy trình thực hiện đề xuất nhân sự và tiêu chí rà soát, đánh giá, sàng lọc, lựa chọn bổ nhiệm hiệu trưởng trường học sau sắp xếp

Toàn văn phương án sắp xếp trường học của Ninh Bình