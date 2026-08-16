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TP Hồ Chí Minh bỏ giới hạn địa giới khi làm thủ tục nhà đất

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

5 thủ tục nhà đất tại TP Hồ Chí Minh được giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính, giúp người dân giảm thời gian và chi phí đi lại.

TP Hồ Chí Minh bỏ giới hạn địa giới khi làm thủ tục nhà đất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Ảnh: VGP

UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với thủ tục nhà đất.

Theo đó với 5 thủ tục được quy định, người dân, tổ chức có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hồ Chí Minh hoặc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nào trên địa bàn thành phố, không phụ thuộc vào địa giới hành chính nơi có nhà, đất.

Sau khi tiếp nhận, hệ thống sẽ thực hiện số hóa hồ sơ và tự động luân chuyển dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để xử lý, giải quyết và trả kết quả.

Điều này được kỳ vọng giúp người dân, doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời đẩy mạnh số hóa, liên thông dữ liệu và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo Ban Thời sự

VTV

Từ Khóa:
tp hồ chí minh

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