Hình ảnh sân bay Liên Khương sau hơn 5 tháng đóng cửa

Theo kế hoạch, sân bay Liên Khương sẽ khai thác trở lại từ 0h ngày 19/8. Trước đó, sân bay được Bộ Xây dựng quyết định đóng tạm thời từ 0h ngày 4/3 đến 23h59 ngày 25/8 để phục vụ thi công dự án. Việc mở cửa sớm hơn thời hạn đóng tạm thời dự kiến là kết quả của tiến độ thi công và công tác chuẩn bị các điều kiện khai thác.