Hình ảnh sân bay Liên Khương sau hơn 5 tháng đóng cửa

Sau hơn 5 tháng tạm đóng cửa để sửa chữa và nâng cấp, đường băng sân bay Liên Khương dài 3.250 m đã được thay kết cấu bê tông nhựa bằng bê tông xi măng; hệ thống đường lăn, đèn tín hiệu và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được nâng cấp đồng bộ.
Mở cửa trở lại, sân bay Liên Khương sẽ khôi phục mạng lưới đường bay nội địa kết nối với TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng, với tần suất trung bình từ 36-40 chuyến bay đi và đến mỗi ngày.
Đối với các đường bay quốc tế, tuyến Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) dự kiến được nối lại với tần suất khoảng 8 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần. Riêng trong ngày đầu tiên khai thác trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến phục vụ khoảng 28 lượt chuyến bay đi và đến.
Trước khi đóng cửa sửa chữa và nâng cấp, sân bay Liên Khương mỗi năm phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách, trong đó có nhiều đoàn khách du lịch đến từ các thị trường quốc tế.