Tin xe 15/8: Quy định mới về ghế an toàn cho trẻ em, Denza N8 mạnh 1.193 mã lực

Quy định mới khi chở trẻ em không dùng thiết bị an toàn trên ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Theo đó, từ ngày 15/8/2026, tài xế ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi, chiều cao dưới 1,35 m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định sẽ bị phạt cảnh cáo.

Đại diện Cục CSGT cho biết quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi, chiều cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế), tài xế sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT trên toàn quốc tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chấp hành quy định về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn người dân lựa chọn các sản phẩm đạt chuẩn, được chứng nhận phù hợp theo QCVN 123:2024/BGTVT và tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Denza N8 lộ thông số, công suất tới 1.193 mã lực

Hồ sơ đăng ký mới tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) hé lộ thông số của Denza N8 và phiên bản thân kéo dài Denza N8L. Đáng chú ý, Denza N8 thuần điện có phạm vi hoạt động tối đa 1.003 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Denza N8 có kích thước dài 5.150 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.820 mm và chiều dài cơ sở 3.075 mm. Trong khi đó, Denza N8L dài 5.200 mm, tăng 50 mm, còn chiều rộng, chiều cao và chiều dài cơ sở được giữ nguyên. Việc kéo dài thân xe nhằm tăng không gian khoang hành khách.

Mẫu SUV điện này có nhiều cấu hình truyền động. Bản dẫn động cầu sau sử dụng một mô-tơ điện với hai mức công suất 429 mã lực hoặc 497 mã lực. Bản dẫn động bốn bánh sử dụng ba mô-tơ, gồm một mô-tơ trước 362 mã lực và hai mô-tơ sau, mỗi mô-tơ 415 mã lực, cho tổng công suất lên tới 1.193 mã lực.

Denza N8 thuần điện có hai tùy chọn pin 130,15 kWh và 105,792 kWh, với phạm vi hoạt động lần lượt theo từng cấu hình là 1.003 km, 970 km, 840 km hoặc 800 km. Denza N8L dùng pin 130,15 kWh và có phạm vi tối đa 960 km theo CLTC. Thời điểm ra mắt cùng giá bán chưa được công bố.

Honda Super-One EV giới hạn 30 xe tại Đông Nam Á

Honda Super-One EV được giới thiệu tại Đông Nam Á với giá 990.000 baht, tương đương khoảng 777 triệu đồng. Mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, với chỉ 30 xe dành cho thị trường này và dự kiến bàn giao từ tháng 11/2026.

Honda Super-One EV sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước, công suất dự kiến tối đa 94 mã lực ở chế độ BOOST và mô-men xoắn 162 Nm. Hệ truyền động đi kèm hệ thống giả lập hộp số 7 cấp cùng công nghệ Active Sound Control, tạo âm thanh mô phỏng động cơ và cảm giác chuyển số khi tăng ga hoặc phanh. Xe có thêm các chế độ ECON, CITY, NORMAL và SPORT.

Pin LFP dung lượng 29,6 kWh giúp xe đạt phạm vi 253 km theo chuẩn NEDC. Super-One EV hỗ trợ sạc AC tối đa 10 kW với nguồn điện 3 pha và sạc nhanh DC 50 kW, cho phép tăng dung lượng pin từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút. Xe có kích thước dài 3.569 mm, rộng 1.573 mm, cao 1.616 mm và trục cơ sở 2.516 mm.

Trang bị đáng chú ý gồm màn hình giải trí 9 inch, bảng đồng hồ TFT 7 inch, Google Built-in, Apple CarPlay và Android Auto không dây, Honda CONNECT thế hệ thứ tư cùng hệ thống âm thanh BOSE 8 loa. Xe cũng có Honda SENSING, 6 túi khí, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước, sau.