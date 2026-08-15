Hà Nội phấn đấu hoàn thành khoảng 100km đường sắt đô thị vào năm 2030

Tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội chính thức vận hành từ ngày 8-8-2024. Ảnh: Hanoi Metro

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 14-8 về triển khai Nghị quyết số 158/NQ-CP ngày 19-6 của Chính phủ và Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 29-4 của Thành ủy, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Theo Kế hoạch, Hà Nội xác định mục tiêu bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, GRDP đạt trên 113 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 12.000 USD; kinh tế số chiếm tối thiểu 40% GRDP, công nghiệp văn hóa khoảng 9% GRDP. Thành phố phấn đấu hoàn thành xử lý các điểm nghẽn về ngập úng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm.

Giai đoạn 2031-2035, Hà Nội phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trở lên, GRDP khoảng 200 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 18.800 USD; năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60%, kinh tế số đóng góp 50% và công nghiệp văn hóa đạt từ 10% GRDP trở lên.

Giai đoạn 2036-2045, tăng trưởng GRDP bình quân được đặt mục tiêu trên 11%/năm, GRDP khoảng 640 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 42.000 USD. Giai đoạn 2046-2065, thành phố phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân trên 5%/năm, GRDP khoảng 1.920 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 95.000 USD, thuộc nhóm cao trên thế giới.

Thành phố yêu cầu khẩn trương triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tổ chức lập và triển khai các quy hoạch đô thị, nông thôn cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô theo quy định. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống thông tin quy hoạch, số hóa dữ liệu nền địa lý (GIS), công khai cơ sở dữ liệu quy hoạch để người dân, doanh nghiệp cùng giám sát.

Hà Nội sẽ định hình lại cấu trúc không gian theo mô hình chùm đô thị đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Trong đó, sông Hồng được xác lập là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo; cùng với hệ thống sông Đuống, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tô Lịch, sông Cầu Bây và rừng đặc dụng Ba Vì tạo thành khung sinh thái nền tảng, vừa là “lá phổi xanh”, vừa tạo nên bản sắc riêng của đô thị sông Hồng.

Về hạ tầng giao thông, Hà Nội tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nhanh hệ thống đường sắt đô thị, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 100km, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đầu tư, quản lý và vận hành.

Thành phố cũng nghiên cứu đầu tư nâng cấp, đề xuất giải pháp từng bước khai thác lưỡng dụng sân bay Gia Lâm, Hòa Lạc; đề xuất xây dựng sân bay quốc tế thứ hai tại khu vực phía Nam gắn với các khu thương mại tự do và trung tâm logistics hiện đại. Cùng với đó là xây dựng đề án khai thác kinh tế không gian ngầm, không gian tầm thấp gắn với các ga metro.

Hà Nội sẽ đẩy nhanh tái cấu trúc đô thị; khẩn trương cải tạo các khu chung cư cũ gắn với chỉnh trang, tái thiết các khu đô thị lân cận và các khu đô thị có hạ tầng yếu kém, xuống cấp, hướng tới hình thành các khu đô thị văn minh, hiện đại, đa mục tiêu. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nguy hiểm cấp độ D.

Đồng thời, thành phố đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030, nghiên cứu và đề xuất cơ chế linh hoạt trong chuyển đổi mục đích sử dụng, phát triển các loại hình nhà ở và bố trí quỹ đất cho phát triển nhà ở.

Hà Nội cũng ưu tiên huy động, bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông liên vùng theo phương thức đối tác công - tư (PPP), trong đó vốn ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt. Thành phố hướng tới hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng, liên vùng và quốc tế; phát triển vận tải đa phương thức; đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông đô thị, cao tốc, vành đai, quốc lộ hướng tâm, giao thông tĩnh và đường sắt đô thị.

Trong lĩnh vực văn hóa, Hà Nội tập trung đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản, di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt và quốc gia, trọng tâm là Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Thành phố định hướng phát triển văn hóa gắn với các hoạt động trải nghiệm, du lịch đêm, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện và khen thưởng (MICE), qua đó tạo dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng tại những không gian di sản như phố cổ - hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa, làng cổ Đường Lâm, làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc...

Trong giáo dục và đào tạo, thành phố phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập, đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM; phấn đấu đến năm 2035 có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học có ngành thuộc nhóm 100 thế giới.

Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng, đưa vào hoạt động Trung tâm dữ liệu lớn Thủ đô, Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm hành chính - điều hành các khu công nghệ cao, Trung tâm đổi mới sáng tạo; hoàn thiện hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; đưa vào hoạt động Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội và Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội.