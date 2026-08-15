Sở Xây dựng điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Phạm Hùng.

Phương án được thực hiện từ nay đến ngày 30-12-2026 hoặc đến khi có thông báo thay thế. Việc điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn, duy trì khả năng lưu thông và giảm thiểu ùn tắc trong khu vực trong thời gian triển khai thi công dự án.

Theo phương án điều chỉnh, trên đường Trần Khánh Dư, đoạn từ khu vực Nhà hát Quân đội đến Cửa khẩu Vân Đồn, tổ chức giao thông một chiều theo hướng từ ngã ba Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo đi Cửa khẩu Vân Đồn; cấm phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại.

Các phương tiện từ Cửa khẩu Vân Đồn và đường đê Nguyễn Khoái có nhu cầu đi đường Trần Khánh Dư được hướng dẫn lưu thông theo lộ trình Lê Quý Đôn - Trần Thánh Tông - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư. Sở Xây dựng đồng thời yêu cầu bổ sung hệ thống biển báo, chỉ dẫn công trường từ xa và tại chỗ để người tham gia giao thông chủ động lựa chọn hướng đi.

Đối với đường đê Nguyễn Khoái, phương tiện đi cầu Vĩnh Tuy được tổ chức theo hướng Trần Khánh Dư (đoạn Nhà hát Quân đội) - cây xăng Lương Yên - đê Nguyễn Khoái - cầu Vĩnh Tuy. Phương tiện từ đê Nguyễn Khoái đi Trần Khánh Dư được tổ chức đi thẳng theo hướng đê Nguyễn Khoái - dốc Bác Cổ - Trần Khánh Dư.

Trên đường Nguyễn Huy Tự, phương tiện đi Trần Khánh Dư được tổ chức theo hai hướng: từ Tăng Bạt Hổ, Yec Xanh - Nguyễn Huy Tự - Trần Khánh Dư; hoặc từ Cửa khẩu Vân Đồn, Lương Yên - Lê Quý Đôn - Nguyễn Cao - Nguyễn Huy Tự - Trần Khánh Dư. Chiều lưu thông ngược lại bị cấm.

Tại đường Lê Quý Đôn, phương tiện đi Trần Thánh Tông được tổ chức theo hướng từ ngã ba Lê Quý Đôn - Trần Khánh Dư đi Lê Quý Đôn - Trần Thánh Tông, cấm phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công trong suốt quá trình rào chắn phải bảo đảm an toàn giao thông, bố trí đầy đủ biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn và lực lượng 24/24 giờ để hướng dẫn giao thông, xử lý kịp thời các sự cố. Khi phát sinh bất cập về tổ chức giao thông, phải phối hợp với Sở Xây dựng, Công an thành phố và chính quyền địa phương để kịp thời điều chỉnh.

Công an thành phố được đề nghị phối hợp hướng dẫn phân luồng, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình thực tế để đề xuất điều chỉnh khi cần thiết. UBND các phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng phối hợp điều tiết giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ trái phép và tuyên truyền để người dân nắm được phương án phân luồng, tiến độ thi công.