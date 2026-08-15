Lạng Sơn xây thêm cầu qua sông Kỳ Cùng

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Bến Bắc, với tổng mức đầu tư hơn 154 tỷ đồng, cầu được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công - ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo chủ trương được phê duyệt, toàn dự án có tổng chiều dài khoảng 258m, gồm cầu dài khoảng 128m và đường dẫn hai đầu cầu khoảng 130m. Chiều dài, vị trí và lý trình chính xác sẽ được xác định trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công.

Sông Kỳ Cùng đi qua trung tâm Lạng Sơn hiện nay đã có một số cầu được xây dựng.

Cầu được thiết kế rộng 12m, trong đó phần lòng cầu rộng 11m, bố trí hai làn xe, lề dành cho người đi bộ cùng hệ thống lan can. Đường dẫn hai đầu cầu được đầu tư theo tiêu chuẩn đường phố gom, nền đường rộng 13,5 m.

Dự án thuộc nhóm C. Công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện trong năm 2026, triển khai xây dựng đến năm 2028. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định.

Theo UBND tỉnh, công trình hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hai phường nằm hai bên sông Kỳ Cùng, đồng thời tăng khả năng kết nối khu dân cư tại phường Tam Thanh, trong đó có Khu đô thị Bến Bắc, Khu đô thị Nam Hoàng Đồng với khu vực phường Lương Văn Tri.

Việc bổ sung một cây cầu mới cũng được xem là bước tăng cường mạng lưới giao thông nội đô thay vì tiếp tục tập trung dòng phương tiện vào một số trục hiện hữu. Hiện khu vực đô thị Lạng Sơn có các cầu qua sông Kỳ Cùng như Kỳ Cùng, Đông Kinh, Thác Mạ và 17/10. Trong đó, cầu Kỳ Cùng là công trình có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và giao thông của đô thị xứ Lạng.

Trong năm 2026, Lạng Sơn tiếp tục chuẩn bị đầu tư nhiều công trình cầu mới. Kế hoạch tăng trưởng của tỉnh xác định cầu Cửa Nam, cầu Bến Bắc, cầu Xứ Lạng và cầu Na Sầm nằm trong nhóm dự án khởi công mới.