Hà Nội: Đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và đường La Thành sẽ là bãi đỗ xe, vườn hoa
Khu nhà xen kẹt giữa Vành đai 1 và đường La Thành đang được phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) giải phóng mặt bằng để xây dựng bãi đỗ xe, nhà để xe và không gian cây xanh.
Video: Đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành sắp thành bãi đỗ xe, vườn hoa.
Theo Minh Đức/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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