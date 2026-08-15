Quảng trường 400 tỷ đồng ở Lâm Đồng lún, nứt nghiêm trọng





Những ngày qua, Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa tiếp tục xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt nẻ tại nhiều vị trí. Nhiều mảng bê tông, đá tự nhiên ốp lát bị gãy vỡ, xô lệch; đất đắp sụt lún làm hụt chân một số đoạn bê tông.

Chủ đầu tư cho rằng đây là hiện tượng cố kết nền tự nhiên, không ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực. Tuy nhiên, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu khẩn trương khắc phục lún, nứt cục bộ và bổ sung mương thu nước mặt để hạn chế đọng, thấm nước.

Dự án có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, hiện hoàn thành 92% giá trị hợp đồng, dự kiến nghiệm thu vào tháng 11 năm nay.

Đà Nẵng: Quốc lộ 40B xuống cấp nghiêm trọng

Còn tại Đà Nẵng, Quốc lộ 40B, tuyến giao thông trọng điểm kết nối phía Nam thành phố với các tỉnh Tây Nguyên và Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, từ nhiều năm qua chưa thể xử lý triệt để tình trạng sạt lở nay mặt đường trên tuyến cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Điều này vừa gây khó khăn trong lưu thông, ảnh hưởng lớn đến dân sinh, vừa là "điểm nghẽn" trong công tác phòng chống thiên tai khi mùa mưa đang đến rất gần.

Những ngày đầu tháng 8, di chuyển trên tuyến Quốc lộ 40B đoạn tiếp giáp giữa xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng đi các xã vùng Bắc Tây Nguyên thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù là ngày làm việc giữa tuần, nhưng gần như vắng bóng các phương tiện lưu thông. Lý do là đường vốn nhỏ hẹp, lại xuống cấp nghiêm trọng, trong khi tình trạng sạt lở vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng, nguyên nhân chậm khắc phục tuyến đường dài hơn 30km là do giá vật liệu tăng cao nên đơn vị trúng thầu đã không thực hiện thi công như cam kết. Việc triển khai phương án sửa chữa đang là mong mỏi của nhiều người dân, bởi ngoài lưu thông, đây còn là tuyến đường trọng điểm trong công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ trong mùa mưa lũ sắp đến.



