Công trình giao thông lớn nhất ở Huế 'uốn lượn' qua đầm phá, cửa biển
Sau hơn 4 năm thi công và nhiều lần lùi tiến độ, công trình giao thông hơn 2.400 tỷ đồng chạy ven biển, đầm phá và bắc qua cửa biển Thuận An đã rõ diện mạo với vẻ hiện đại, ấn tượng. Dự án hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi chính thức đưa vào khai thác vào giữa tháng 8.
Sau hơn 4 năm triển khai, tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An - công trình giao thông ven biển, đầm phá có quy mô đầu tư lớn nhất TP. Huế từ trước đến nay - đã cơ bản hoàn thành. Nhìn từ trên cao, toàn tuyến như một dải lụa khổng lồ uốn mình qua ruộng đồng, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, bãi biển và cửa biển Thuận An xung yếu, tạo nên điểm nhấn hạ tầng nổi bật ở vùng ven biển của thành phố.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng, chiều dài gần 7,8 km, kết nối từ nút giao quốc lộ 49B tại khu vực cầu Tam Giang đến nút giao quốc lộ 49A - quốc lộ 49B. Đây là công trình giao thông trọng điểm không chỉ bởi quy mô vốn đầu tư, mà còn bởi tuyến đường đi qua nhiều dạng địa hình đặc thù, từ đồng ruộng, vùng đầm phá, bãi biển, rừng phòng hộ, khu dân cư ven biển đến cửa biển Thuận An…
Điểm nhấn nổi bật của dự án là cầu vượt cửa biển Thuận An dài hơn 2 km. Cây cầu bắc qua cửa biển lớn nhất của TP. Huế với hệ thống dây văng màu đỏ nổi bật trên trụ tháp chính, tạo nên hình ảnh hiện đại giữa không gian biển, đầm phá và đô thị ven biển.
Theo ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ tuyến đường và cầu đã cơ bản hoàn thành xây dựng, những hạng mục cuối cùng hiện trong giai đoạn hoàn thiện. Hệ thống mặt đường, dải phân cách, đèn chiếu sáng, biển báo giao thông, vạch sơn kẻ đường và các nút giao được đầu tư đồng bộ. Các phương tiện hiện lưu thông thuận lợi trên tuyến sau khi công trình được thông xe kỹ thuật vào dịp 30/4 vừa qua.
Tuyến đường dẫn phía bắc cầu vượt cửa biển Thuận An dài hơn 3 km đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục. Trong khi, đoạn tuyến phía nam dài hơn 2 km đang được nhà thầu thực hiện những công việc cuối cùng như trồng cây xanh, kẻ vạch đường, chỉnh trang cảnh quan và vệ sinh công trường trước khi bàn giao.
Đáng chú ý, công trình hai lần giao cắt với hệ thống quốc lộ, tạo nên trục kết nối liên hoàn giữa các khu vực ven biển phía đông TP. Huế. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển, tăng khả năng kết nối giữa các cụm đô thị, khu du lịch, khu nuôi trồng thủy sản và các vùng dân cư dọc phá Tam Giang - Cầu Hai.
Theo đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế, công trình hiện được rà soát kỹ về kỹ thuật trước khi chính thức đưa vào khai thác.
Khởi công từ tháng 3/2022, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2025, nhưng từng nhiều lần phải điều chỉnh tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Đến nay, công trình sắp về đích sau hơn 4 năm thi công, tạo dấu ấn mới trong đầu tư hạ tầng giao thông của TP. Huế, đặc biệt là khu vực ven biển và đầm phá - nơi từng xảy ra tình trạng chia cắt, cách trở đò giang qua bao thế hệ.
Theo đánh giá của lãnh đạo TP. Huế, cùng với giải quyết nhu cầu đi lại, tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị hướng biển, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn và tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh tại khu vực cửa ngõ biển quan trọng của thành phố.
Theo
Tiền phong
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