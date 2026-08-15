TPHCM tăng tốc, hướng tới mục tiêu 330.000 tỷ đồng doanh thu du lịch

Du khách trải nghiệm tại Đường sách TPHCM - Ảnh: chinhphu.vn/LA

Mở rộng thị trường, tăng sức chi tiêu

Theo Sở Du lịch TPHCM, 7 tháng năm 2026, Thành phố ước đón hơn 7,13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm 2025; khách nội địa đạt gần 31,7 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 237.466 tỷ đồng, tăng 55,3%, hoàn thành 72% kế hoạch năm.

Quý IV/2026, Thành phố đặt mục tiêu đón thêm 3 triệu lượt khách quốc tế và 10 triệu lượt khách nội địa, qua đó hoàn thành và phấn đấu vượt mục tiêu doanh thu 330.000 tỷ đồng. Hàng loạt sự kiện như Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 6, Giải Marathon Quốc tế TPHCM cùng các hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm sẽ được triển khai để kích cầu du lịch.

Cùng với đó, TPHCM đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường có mức chi tiêu cao. Từ ngày 8-13/8, Thành phố tổ chức chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - TPHCM tại Australia. Điểm nhấn của chương trình đó là Sở Du lịch TPHCM ký kết biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Du lịch Australia (ATIA), Luxury Escapes và Intrepid Travel về quảng bá điểm đến, kết nối thị trường, phát triển sản phẩm và trao đổi khách.

Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026), diễn ra từ ngày 27-29/8 tới đây cũng được kỳ vọng tạo động lực xúc tiến với hơn 520 đơn vị triển lãm, 260 người mua quốc tế từ hơn 32 quốc gia, vùng lãnh thổ và hàng chục nghìn cuộc hẹn giao thương B2B.

Hiện nay, Thành phố đang chuyển trọng tâm từ tăng lượng khách sang thu hút dòng khách có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, tập trung vào MICE, du lịch y tế, đường thủy, kinh tế đêm và nghỉ dưỡng.

Cùng với đó, Sở Du lịch tích cực phối hợp với Sở Công Thương đẩy mạnh liên kết du lịch - thương mại trong đợt Khuyến mãi tập trung (Shopping Season) để kích thích chi tiêu của du khách.

Sở Du lịch TPHCM ký hợp tác với Intrepid Travel trong khuôn khổ chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - TPHCM tại Australia. Ảnh: Sở Du lịch TPHCM cung cấp

Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Lê Trương Hiền Hòa, cho biết, MICE và du lịch y tế là hai sản phẩm trọng điểm trong xúc tiến quốc tế. Thành phố đã triển khai chính sách hỗ trợ phát triển MICE, tăng vai trò của chính quyền trong xúc tiến và thu hút các đoàn khách lớn.

Để chuyển tiềm năng thành doanh thu, doanh nghiệp kiến nghị Thành phố tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về visa, hàng không, hạ tầng và môi trường kinh doanh.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, Phó Tổng Giám đốc Vietravel Huỳnh Phan Phương Hoàng đề nghị tăng cường liên kết giữa hàng không, lưu trú, lữ hành và các ngành liên quan; đồng thời công bố lịch sự kiện năm sau ngay trong quý IV năm trước để doanh nghiệp chủ động xây dựng sản phẩm, kế hoạch xúc tiến.

Từ góc độ hàng không, bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách thị thực theo hướng mở rộng diện miễn visa, kéo dài thời gian lưu trú và đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh tại các thị trường trọng điểm.

Theo đại diện ACV, chính sách visa cần được triển khai đồng bộ với mạng đường bay quốc tế và hệ thống sản phẩm du lịch hấp dẫn để nâng sức cạnh tranh điểm đến.

Đa dạng sản phẩm, nâng trải nghiệm du khách

Cùng với mở rộng thị trường, TPHCM đang đa dạng hóa sản phẩm, tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Mới đây, Thành phố ra mắt "Hộ chiếu di sản" - sản phẩm kết nối di sản, công nghệ và du lịch, bước đầu liên kết Bảo tàng Phở, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Bảo tàng TPHCM.

"Hộ chiếu di sản" được xây dựng theo hướng liên kết nhiều điểm đến, biến mỗi bảo tàng, hiện vật và câu chuyện lịch sử thành một dấu mốc trong hành trình khám phá Thành phố. Qua đó, du khách có thể chuyển từ tham quan đơn lẻ sang trải nghiệm chuỗi các điểm đến văn hóa.

Theo ông Trương Kim Quân, Phó Trưởng phòng Di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Thành phố đang chú trọng đổi mới hoạt động bảo tàng, ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ công chúng; đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, bảo tàng, doanh nghiệp, chuyên gia và đơn vị lữ hành để hình thành thêm sản phẩm văn hóa, du lịch.

Thành phố ra mắt “Hộ chiếu di sản” - sản phẩm kết nối di sản, công nghệ và du lịch, bước đầu liên kết Bảo tàng Phở, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Bảo tàng TPHCM - Ảnh: chinhphu.vn/HT

Cùng với phát triển sản phẩm, an toàn điểm đến là điều kiện nền tảng để nâng sức cạnh tranh du lịch. Sở Du lịch và Công an TPHCM triển khai Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2031, nhằm kịp thời ngăn chặn vi phạm, bảo vệ du khách và xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Hai ngành sẽ xây dựng chuyên đề kiểm tra định kỳ đối với doanh nghiệp lữ hành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, liên thông dữ liệu, hình thành cơ chế cảnh báo sớm; tăng cường trao đổi thông tin về cấp phép lữ hành, thẻ hướng dẫn viên, tuyến, điểm du lịch mới.

Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn du lịch trọng điểm, lễ hội và sự kiện quy mô lớn cũng được xây dựng cụ thể.

Mục tiêu 330.000 tỷ đồng doanh thu du lịch đòi hỏi TPHCM không chỉ tăng lượng khách mà phải nâng giá trị mỗi chuyến đi. Vì vậy, đồng bộ chính sách visa, kết nối hàng không, hạ tầng, phát triển sản phẩm và xây dựng môi trường du lịch an toàn sẽ là những yếu tố then chốt để Thành phố mở rộng thị trường, tăng mức chi tiêu và nâng đóng góp của du lịch vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026.