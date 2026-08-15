Tỉnh ít dân nhất Việt Nam sẽ sớm có sân bay?

Báo Đầu tư ngày 13/8 cho biết Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Lai Châu đóng góp ý kiến về hồ sơ Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lai Châu giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo phương án nghiên cứu mới do Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) lập, sân bay được định hướng nâng cấp lên chuẩn 4C theo tiêu chuẩn ICAO, khai thác lưỡng dụng dân sự kết hợp quân sự với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.633 tỷ đồng.

Quy hoạch Cảng hàng không Lai Châu

Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026 của Bộ Xây dựng, sân bay đã được điều chỉnh lên cấp 4C, đồng thời đạt tiêu chuẩn sân bay quân sự cấp II nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng.

Cảng hàng không Lai Châu được quy hoạch trên địa bàn hai xã Tân Uyên và Mường Khoa thuộc tỉnh Lai Châu, với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 171,70 ha (gồm 142,04 ha đất dùng chung do dân dụng quản lý, 18,29 ha đất dân dụng chuyên biệt và 11,37 ha đất quân sự).

Lộ trình phát triển công suất qua hai giai đoạn cụ thể gồm:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Giai đoạn 2021–2030: Công suất thiết kế đạt khoảng 0,3 triệu lượt hành khách và 1.000 tấn hàng hóa mỗi năm; bố trí tối thiểu 3 vị trí đỗ, đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay thân hẹp như Airbus A320, A321, Boeing B737 hoặc tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050: Nâng công suất lên 1,5 triệu lượt hành khách và 4.000 tấn hàng hóa mỗi năm, mở rộng sân đỗ lên tối thiểu 6 vị trí máy bay và dự trữ quỹ đất sẵn sàng mở rộng thêm khi nhu cầu tăng trưởng.

Quy hoạch đồng bộ hạ tầng khu bay và quản lý điều hành

Trọng tâm của khu bay là đường cất hạ cánh dài 2.600 m, rộng 45 m, kết hợp dải lề vật liệu rộng 7,5 m mỗi bên, được xây dựng hoàn thiện ngay trong giai đoạn đến năm 2030 để phục vụ khai thác xuyên suốt tới năm 2050. Hệ thống đường lăn gồm một đoạn song song dài khoảng 595 m cùng 2 đường lăn nối đạt chuẩn Code C.

Nhằm bảo đảm an toàn bay tuyệt đối, dự án dự kiến trang bị đồng bộ đài kiểm soát không lưu, đài dẫn đường DVOR/DME, hệ thống đèn hiệu hàng không, thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác và 3 trạm quan trắc khí tượng tự động. Cùng với đó là các giải pháp công nghệ như radar thời tiết, cảnh báo xâm nhập đường băng, thiết bị xua đuổi chim và cảm biến cảnh báo gió đứt. Tiêu chuẩn khẩn nguy, cứu hỏa của sân bay được thiết kế đạt cấp 7 theo quy chuẩn quốc tế ICAO.

Về giao thông kết nối ngoại vi, quy hoạch đề xuất xây dựng tuyến đường trục 4 làn xe nối trực tiếp Quốc lộ 32 vào nhà ga sân bay, kết hợp mạng lưới đường nội cảng 2 làn xe liên kết các phân khu chức năng như nhà ga hàng hóa, khu bảo dưỡng kỹ thuật máy bay, trạm cấp nhiên liệu và trung tâm y tế kiểm dịch.

Cơ cấu tổng mức đầu tư 8.633 tỷ đồng cho 2 giai đoạn

Hình minh họa Sân bay Lai Châu trong tương lai bằng AI, không phải hình ảnh chính thức từ chủ đầu tư

Theo tính toán sơ bộ của đơn vị tư vấn TEDI, nguồn lực tài chính được dồn phần lớn vào giai đoạn đầu để nhanh chóng đưa công trình vào vận hành:

Giai đoạn đầu tư Tổng vốn dự kiến Cơ cấu chi phí chính Giai đoạn đến năm 2030 8.237 tỷ đồng Xây lắp: 5.644 tỷ đồng; Dự phòng: 1.373 tỷ đồng; Tư vấn & chi phí khác: 895 tỷ đồng; Quản lý điều hành bay: 172 tỷ đồng; Thiết bị cảng: 153 tỷ đồng. Giai đoạn 2030 – 2050 396 tỷ đồng Xây lắp mở rộng: 226 tỷ đồng; Thiết bị bổ sung: 61 tỷ đồng; Dự phòng: 66 tỷ đồng; Tư vấn & chi phí khác: 43 tỷ đồng. Tổng cộng cả hai giai đoạn 8.633 tỷ đồng Hình thành trọn vẹn hạ tầng đồng bộ và mở rộng theo nhu cầu khai thác.

Việc sớm hoàn thiện quy hoạch chi tiết và thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng Cảng hàng không Lai Châu được kỳ vọng sẽ phá vỡ thế cô lập về giao thông vùng núi cao Tây Bắc, mở ra hành lang phát triển kinh tế, thương mại và du lịch trọng điểm cho địa phương.